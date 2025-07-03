https://1prime.ru/20250703/uchenye-859122336.html

Ученые предложили новый состав древесно-стружечных плит

Ученые предложили новый состав древесно-стружечных плит - 03.07.2025, ПРАЙМ

Ученые предложили новый состав древесно-стружечных плит

Ученые из Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН предложили новый, экологически чистый и более прочный состав древесно-стружечных... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T06:32+0300

2025-07-03T06:32+0300

2025-07-03T06:32+0300

общество

китай

кнр

ран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859122336.jpg?1751513535

НОВОСИБИРСК, 3 июл – ПРАЙМ. Ученые из Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН предложили новый, экологически чистый и более прочный состав древесно-стружечных плит (ДСП) из рисовой шелухи, древесных опилок и отходов металлургических производств, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири". Древесно-стружечные плиты очень популярны в России: они применяются для изготовления мебели, строительных элементов и в производстве тары. Обычно ДСП состоят из калиброванной стружки и фенолформальдегидной смолы в качестве связующего вещества. При этом материал гораздо менее прочный, чем цельная или клееная древесина, имеет ограниченную влагостойкость. Кроме того, ДСП определенных классов не подходят для производства мебели из-за выделений вредного для человека формальдегида. "Ученые из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН предложили использовать для создания ДСП отходы сельскохозяйственного (рисовая шелуха), деревообрабатывающего (древесные опилки, стружка) и металлургического производств (кремнеземные пылевидные отходы, например, производства ферросилиция). Связующим звеном такого ДСП выступает жидкое натриевое стекло — водный раствор силиката натрия определенного модуля", - говорится в сообщении. Основной задачей ученых было получить экологически чистый ДСП за счет полной замены токсичной фенолформальдегидной смолы, а также расширить диапазон утилизируемых отходов. Кроме того, новые составы должны обладать достаточной прочностью, водостойкостью, повышенной огнестойкостью. Для обеспечения экологической безопасности в качестве связующего звена ДСП ученые применили водный раствор жидкого натриевого стекла с определенным модулем и плотностью. "Пылевидные отходы кремнезема и измельченная рисовая шелуха не только выступают наполнителем для ДСП, но также выполняют функцию модифицирующей добавки к жидкому стеклу, увеличивая водостойкость и огнестойкость конечного изделия. В состав кремнезема могут входить хром, алюминий, цирконий и многие другие компоненты — они ускоряют отвердевание и делают материал прочнее", - отмечает издание. Полученные образцы испытали с помощью стандартных методик по ГОСТ. Опыты показали, что ДСП с новым составом обладают достаточной водостойкостью (разбухание по толщине за 24 часа менее 3%) и высокими прочностными характеристиками. Также изделия прошли успешное тестирование на пожарную безопасность. Технология была отработана совместно с партнерами из города Далянь (КНР). "Главное свойство нашей ДСП — это огнестойкость, которая достигается за счет применения силикатного водного связующего. Однако из-за высокой стоимости силикатного клея и особенностей технологии такие ДСП получаются дороже традиционных аналогов", — рассказала старший научный сотрудник ИХТТМ СО РАН Зоя Коротаева.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , китай, кнр, ран