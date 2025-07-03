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Британские СМИ предрекли Украине потерю территорий
Британские СМИ предрекли Украине потерю территорий - 03.07.2025, ПРАЙМ
Британские СМИ предрекли Украине потерю территорий
Британский журнал Economist предрек Украине потерю территорий из-за уменьшения поставок военной помощи. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T08:38+0300
2025-07-03T08:38+0300
2025-07-03T08:38+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Британский журнал Economist предрек Украине потерю территорий из-за уменьшения поставок военной помощи. "Украина стоит перед лицом мрачной расплаты: чем меньше оружия она получит, тем больше людей и территорий она потеряет", - пишет издание, комментируя приостановку военной помощи со стороны США. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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общество , украина, сша, киев, дмитрий песков
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Дмитрий Песков
Британские СМИ предрекли Украине потерю территорий
Economist предрек Украине потерю территорий из-за уменьшения поставок оружия
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Британский журнал Economist предрек Украине потерю территорий из-за уменьшения поставок военной помощи.
"Украина стоит перед лицом мрачной расплаты: чем меньше оружия она получит, тем больше людей и территорий она потеряет", - пишет издание, комментируя приостановку военной помощи со стороны США.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Пентагон назвал приостановку поставок оружия Украине прагматичным шагом