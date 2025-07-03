https://1prime.ru/20250703/ukraina-859125956.html

СМИ: на Украине заявили о прекращении поставок американского оружия

СМИ: на Украине заявили о прекращении поставок американского оружия - 03.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: на Украине заявили о прекращении поставок американского оружия

Украинские чиновники заявляют, что фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, пишет журнал Economist. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T09:01+0300

2025-07-03T09:01+0300

2025-07-03T09:29+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Украинские чиновники заявляют, что фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, пишет журнал Economist. "Украинские чиновники заявляют, что фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но чиновники США это отрицают", - говорится в публикации. По данным журнала, украинские чиновники считают, что это усилия администрации президента США Дональда Трампа по "выдавливанию политических уступок" со стороны Украины. Economist также напоминает, что с января Трампа не брал на себя никаких новых обязательств в отношении вооружений для Украины. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.

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общество , украина, сша, киев, дмитрий песков, сергей лавров, politico, nbc, нато