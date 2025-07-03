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"Как гром среди ясного неба". В Польше оценили прекращение помощи Украине - 03.07.2025, ПРАЙМ
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"Как гром среди ясного неба". В Польше оценили прекращение помощи Украине
"Как гром среди ясного неба". В Польше оценили прекращение помощи Украине - 03.07.2025, ПРАЙМ
"Как гром среди ясного неба". В Польше оценили прекращение помощи Украине
Намерения Соединенных Штатов прекратить поставки вооружений для ВСУ могут привести к серьезным последствиям для украинской системы противовоздушной обороны. Об... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T17:23+0300
2025-07-03T17:23+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Намерения Соединенных Штатов прекратить поставки вооружений для ВСУ могут привести к серьезным последствиям для украинской системы противовоздушной обороны. Об этом пишет польское издание Komputer Swiat."Объявление о прекращении поставок боеприпасов и ракет на Украину обрушилось на Киев, как гром среди ясного неба. Американцы объявили, что отныне оставляют своего союзника без многих современных разработок", — сказано в материале.Подчеркивается, что некоторые из этих вооружений, в основном ракеты для Patriot, и раньше были в дефиците, но теперь ситуация усугубится, поскольку недостатки будут ощущаться и в других системах. В статье также говорится о чрезвычайной зависимости украинской ПВО от ракет, поставляемых американцами.Кроме того, некоторые из этих снарядов используются и переданными Киеву самолетами F-16, что еще больше ограничивает возможности ПВО и противоракетной обороны.По данным журнала Economist, украинские чиновники заявили о фактическом прекращении всех поставок американских вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, киев, польша, всу, f-16, сша
Вооружения, УКРАИНА, Киев, ПОЛЬША, ВСУ, F-16, США
17:23 03.07.2025
 
"Как гром среди ясного неба". В Польше оценили прекращение помощи Украине

KS: прекращение поставок США может привести к краху ПВО Украины

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Намерения Соединенных Штатов прекратить поставки вооружений для ВСУ могут привести к серьезным последствиям для украинской системы противовоздушной обороны. Об этом пишет польское издание Komputer Swiat.
"Объявление о прекращении поставок боеприпасов и ракет на Украину обрушилось на Киев, как гром среди ясного неба. Американцы объявили, что отныне оставляют своего союзника без многих современных разработок", — сказано в материале.
Подчеркивается, что некоторые из этих вооружений, в основном ракеты для Patriot, и раньше были в дефиците, но теперь ситуация усугубится, поскольку недостатки будут ощущаться и в других системах. В статье также говорится о чрезвычайной зависимости украинской ПВО от ракет, поставляемых американцами.
Кроме того, некоторые из этих снарядов используются и переданными Киеву самолетами F-16, что еще больше ограничивает возможности ПВО и противоракетной обороны.
По данным журнала Economist, украинские чиновники заявили о фактическом прекращении всех поставок американских вооружений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками оружия на Украину
12:23
 
ВооруженияУКРАИНАКиевПОЛЬШАВСУF-16США
 
 
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