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"Как гром среди ясного неба". В Польше оценили прекращение помощи Украине
"Как гром среди ясного неба". В Польше оценили прекращение помощи Украине - 03.07.2025, ПРАЙМ
"Как гром среди ясного неба". В Польше оценили прекращение помощи Украине
Намерения Соединенных Штатов прекратить поставки вооружений для ВСУ могут привести к серьезным последствиям для украинской системы противовоздушной обороны. Об... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T17:23+0300
2025-07-03T17:23+0300
2025-07-03T17:23+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Намерения Соединенных Штатов прекратить поставки вооружений для ВСУ могут привести к серьезным последствиям для украинской системы противовоздушной обороны. Об этом пишет польское издание Komputer Swiat."Объявление о прекращении поставок боеприпасов и ракет на Украину обрушилось на Киев, как гром среди ясного неба. Американцы объявили, что отныне оставляют своего союзника без многих современных разработок", — сказано в материале.Подчеркивается, что некоторые из этих вооружений, в основном ракеты для Patriot, и раньше были в дефиците, но теперь ситуация усугубится, поскольку недостатки будут ощущаться и в других системах. В статье также говорится о чрезвычайной зависимости украинской ПВО от ракет, поставляемых американцами.Кроме того, некоторые из этих снарядов используются и переданными Киеву самолетами F-16, что еще больше ограничивает возможности ПВО и противоракетной обороны.По данным журнала Economist, украинские чиновники заявили о фактическом прекращении всех поставок американских вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Вооружения, УКРАИНА, Киев, ПОЛЬША, ВСУ, F-16, США
"Как гром среди ясного неба". В Польше оценили прекращение помощи Украине
KS: прекращение поставок США может привести к краху ПВО Украины
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ.
Намерения Соединенных Штатов прекратить поставки вооружений для ВСУ могут привести к серьезным последствиям для украинской системы противовоздушной обороны. Об этом пишет
польское издание Komputer Swiat.
"Объявление о прекращении поставок боеприпасов и ракет на Украину обрушилось на Киев, как гром среди ясного неба. Американцы объявили, что отныне оставляют своего союзника без многих современных разработок", — сказано в материале.
Подчеркивается, что некоторые из этих вооружений, в основном ракеты для Patriot, и раньше были в дефиците, но теперь ситуация усугубится, поскольку недостатки будут ощущаться и в других системах. В статье также говорится о чрезвычайной зависимости украинской ПВО от ракет, поставляемых американцами.
Кроме того, некоторые из этих снарядов используются и переданными Киеву самолетами F-16, что еще больше ограничивает возможности ПВО и противоракетной обороны.
По данным журнала Economist, украинские чиновники заявили о фактическом прекращении всех поставок американских вооружений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками оружия на Украину