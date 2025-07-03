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"Истекает кровью". Кадры мобилизации на Украине шокировали Запад

"Истекает кровью". Кадры мобилизации на Украине шокировали Запад - 03.07.2025, ПРАЙМ

"Истекает кровью". Кадры мобилизации на Украине шокировали Запад

Журналист Чей Боуз обратил внимание на тревожные кадры, которые демонстрируют насильственную мобилизацию на Украине. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T17:32+0300

2025-07-03T17:32+0300

2025-07-03T17:32+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз обратил внимание на тревожные кадры, которые демонстрируют насильственную мобилизацию на Украине."Современная и свободная" Украина. Истекает кровью ради фантазий ЕС/НАТО", — написал он в соцсети Х.На видео запечатлен момент, как женщина пыталась остановить полицейского, который насильно заталкивал мужчину в машину. В ответ на ее попытку вмешательства полицейский оттолкнул ее с такой силой, что она упала и ударилась об асфальт.В сети активно распространяются записи, показывающие случаи силовой мобилизации в Вооруженные силы Украины. На этих видео часто можно увидеть, как задержанных избивают и применяют к ним физическую силу.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что нарушения со стороны сотрудников военкоматов на Украине стали массовыми. Он подчеркнул, что фиксируются явные случаи насилия и злоупотребления властными полномочиями, включая избиения и случаи, когда военнообязанных сбивают автомобилями или провоцируют ДТП для их остановки.

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