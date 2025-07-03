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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит торгуются в слабом плюсе - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит торгуются в слабом плюсе
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит торгуются в слабом плюсе - 03.07.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит торгуются в слабом плюсе
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг торгуются в слабом плюсе перед публикацией данных по безработице в США за июнь, свидетельствуют... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T14:42+0300
2025-07-03T14:42+0300
экономика
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рынок
индексы
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг торгуются в слабом плюсе перед публикацией данных по безработице в США за июнь, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.56 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,08% - до 44 811 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,03%, до 22 850,25 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 – также на 0,03%, до 6 276,75 пункта. Позднее в четверг выйдет статистика по безработице в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в июне выросла до 4,3% с 4,2% в мае, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 110 тысяч. Статистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США в решениях по монетарной политике. Слабая макростатистика, указывающая на замедление экономики, может укрепить ожидания рынка по грядущему снижению процентной ставки. Решение по ставке в свою очередь может повлиять на динамику фондовых индексов. По данным CME Group, порядка 97% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.
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сша, nasdaq composite, рынок, индексы
Экономика, США, Nasdaq Composite, Рынок, Индексы
14:42 03.07.2025
 
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит торгуются в слабом плюсе

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит в четверг торгуются в слабом плюсе

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг торгуются в слабом плюсе перед публикацией данных по безработице в США за июнь, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.56 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,08% - до 44 811 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,03%, до 22 850,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,03%, до 6 276,75 пункта.
Позднее в четверг выйдет статистика по безработице в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в июне выросла до 4,3% с 4,2% в мае, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 110 тысяч.
Статистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США в решениях по монетарной политике. Слабая макростатистика, указывающая на замедление экономики, может укрепить ожидания рынка по грядущему снижению процентной ставки. Решение по ставке в свою очередь может повлиять на динамику фондовых индексов.
По данным CME Group, порядка 97% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются
1 июля, 14:58
 
ЭкономикаСШАNasdaq CompositeРынокИндексы
 
 
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