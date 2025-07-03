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Ушаков сообщил подробности телефонного разговора Путина и Трампа - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Ушаков сообщил подробности телефонного разговора Путина и Трампа
Ушаков сообщил подробности телефонного разговора Путина и Трампа - 03.07.2025, ПРАЙМ
Ушаков сообщил подробности телефонного разговора Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался почти час. Некоторые подробности беседы журналистам сообщил... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T19:20+0300
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политика
общество
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дональд трамп
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался почти час. Некоторые подробности беседы журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Конфликт на Украине&quot;Президент заявил, что мы готовы к продолжению переговорного процесса, то есть готовы к проведению очередного, третьего раунда&quot;.Другие темы&quot;Весьма обстоятельно обсуждена ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. С российской стороны подчеркнута важность урегулирования всех спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами&quot;.
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общество , сша, рф, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
Политика, Общество , США, РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков
19:20 03.07.2025 (обновлено: 20:07 03.07.2025)
 
Ушаков сообщил подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Ушаков: Путин и Трамп обсудили украинскую проблематику

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался почти час. Некоторые подробности беседы журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Конфликт на Украине

  • Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий;
  • Путин сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей и не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации;
  • Россия продолжает искать переговорное решение украинского конфликта;
  • тему приостановки поставок американского оружия на Украину не затрагивали;
  • президенты не обсуждали содержание 3-го раунда переговоров России и Украины;
  • переговоры между Россией и Украиной останутся двусторонними.

"Президент заявил, что мы готовы к продолжению переговорного процесса, то есть готовы к проведению очередного, третьего раунда".

Президент Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Мьянмы М.А. Хлайном
Юрий Ушаков
помощник президента России

Другие темы

  • Трамп начал с того, что проинформировал об успешном прохождении в конгрессе законопроекта о реформе в налоговой, миграционной и энергетической сферах;
  • Путиным было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности;
  • президенты подтвердили заинтересованность в реализации проектов в энергетике;
  • затронули тему развития событий в Сирии;

"Весьма обстоятельно обсуждена ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. С российской стороны подчеркнута важность урегулирования всех спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами".

Президент Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Мьянмы М.А. Хлайном
Юрий Ушаков
помощник президента России
  • Разговор Путина и Трампа шел на одной волне, был откровенным и конкретным;
  • президенты не обсуждали возможную личную встречу, договоренность о ней будет достигнута при необходимости.
 
ПолитикаОбществоСШАРФДональд ТрампВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
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