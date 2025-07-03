Ушаков сообщил подробности телефонного разговора Путина и Трампа
Ушаков: Путин и Трамп обсудили украинскую проблематику
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался почти час. Некоторые подробности беседы журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Конфликт на Украине
- Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий;
- Путин сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей и не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации;
- Россия продолжает искать переговорное решение украинского конфликта;
- тему приостановки поставок американского оружия на Украину не затрагивали;
- президенты не обсуждали содержание 3-го раунда переговоров России и Украины;
- переговоры между Россией и Украиной останутся двусторонними.
"Президент заявил, что мы готовы к продолжению переговорного процесса, то есть готовы к проведению очередного, третьего раунда".
Другие темы
- Трамп начал с того, что проинформировал об успешном прохождении в конгрессе законопроекта о реформе в налоговой, миграционной и энергетической сферах;
- Путиным было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности;
- президенты подтвердили заинтересованность в реализации проектов в энергетике;
- затронули тему развития событий в Сирии;
"Весьма обстоятельно обсуждена ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. С российской стороны подчеркнута важность урегулирования всех спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами".
- Разговор Путина и Трампа шел на одной волне, был откровенным и конкретным;
- президенты не обсуждали возможную личную встречу, договоренность о ней будет достигнута при необходимости.