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Ушаков сообщил подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Ушаков сообщил подробности телефонного разговора Путина и Трампа - 03.07.2025, ПРАЙМ

Ушаков сообщил подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался почти час. Некоторые подробности беседы журналистам сообщил... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T19:20+0300

2025-07-03T19:20+0300

2025-07-03T20:07+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался почти час. Некоторые подробности беседы журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Конфликт на Украине"Президент заявил, что мы готовы к продолжению переговорного процесса, то есть готовы к проведению очередного, третьего раунда".Другие темы"Весьма обстоятельно обсуждена ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. С российской стороны подчеркнута важность урегулирования всех спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами".

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общество , сша, рф, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков