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Раскрыто, на какой доход с банковского вклада начислят налог

Раскрыто, на какой доход с банковского вклада начислят налог - 03.07.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, на какой доход с банковского вклада начислят налог

В 2025 году ряд вкладчиков должны уплатить налог на доходы по вкладам за 2024 год. Кого это касается, агентству "Прайм" рассказал председатель Комиссии по... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T02:02+0300

2025-07-03T02:02+0300

2025-07-03T02:02+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. В 2025 году ряд вкладчиков должны уплатить налог на доходы по вкладам за 2024 год. Кого это касается, агентству "Прайм" рассказал председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.Он пояснил, что Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ был наложен мораторий на уплату налогов с доходов, полученных по вкладам за 2021 и 2022 годы. С 1 января 2023 года он утратил свою силу, поэтому доходы, полученные с этого времени, подлежат налогообложению. В 2025 году нужно уплатить налог на доходы по вкладам за 2024 год."Налог необходимо уплатить, если доход от процентов за год превышает необлагаемую сумму. Она рассчитывается по формуле: 1 млн рублей × максимальную ключевую ставку на 1 число каждого месяца в году. В 2024 ставка составила 21%, соответственно, доход, который не облагается налогом, - 210 тысяч рублей", - указал эксперт.Кроме того, не облагаются налогом доходы по эскроу-счетам, а также по рублевым вкладам и счетам со ставкой не более 1% в течение всего года. К примеру, у человека есть вклад 900 тысяч рублей под 14% годовых. Проценты за год составили 126 тысяч рублей (900 тысяч: 100% × 14%). Поскольку эта сумма меньше необлагаемого минимума (210 тысяч рублей), налог на доход с этого вклада платить не нужно.При вкладе 2,5 млн рублей под 16% годовых проценты за год составят 400 тысяч рублей (2,5 млн руб. : 100% × 16%). Поскольку это меньше 2,4 млн, поэтому применяем ставку 13%. Налог рассчитывается таким образом: (400 тысяч - 210 тысяч облагаемого минимума) × 13%. Сумма налога составит 24 700 рублей.Если есть вклады в разных банках, то сумма начисленных процентов (совокупный доход) суммируется и по той же схеме рассчитывается сумма налога, указал Диашов.Банки налоги не взимают, а только передают информацию в налоговую. Она, в свою очередь, направляет гражданину уведомление. Уплатить налог нужно до 1 декабря 2025 года в личном кабинете "Госуслуг", на сайте ФНС, в мобильном приложении или отделении банка.В случае неуплаты, возникнет задолженность и начисляется пеня в размере 1/300 от ставки ЦБ за каждый день просрочки. Кроме того, вероятен штраф (не более 20% от суммы задолженности).

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ставки по вкладам, банковские вклады, общество , финансы