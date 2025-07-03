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Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов четверга

Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов четверга - 03.07.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов четверга

Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга демонстрирует рост, следует из данных Московской биржи. | 03.07.2025, ПРАЙМ

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экономика

общество

алексей антонов

евгений локтюхов

псб

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга демонстрирует рост, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.46 мск растет на 3 копейки, до 10,98 рубля. Амплитуда внутридневных колебаний пары юань-рубль продолжает уменьшаться, выход из боковика назревает, сказал Алексей Антонов из "Алор брокер". "Рассчитываем, что юань продолжит движение в диапазоне 10,8-11,3 рубля, попробует, в условиях прохождения налоговых выплат и формирующихся ожиданий по активному снижению ставки, перейти в концовке недели, скорее, в верхнюю его часть", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.

https://1prime.ru/20250703/yuan-859131684.html

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общество , алексей антонов, евгений локтюхов, псб