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Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов четверга - 03.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250703/yuan-859134839.html
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов четверга
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов четверга - 03.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов четверга
Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга демонстрирует рост, следует из данных Московской биржи. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T11:50+0300
2025-07-03T11:50+0300
экономика
общество
алексей антонов
евгений локтюхов
псб
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга демонстрирует рост, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.46 мск растет на 3 копейки, до 10,98 рубля. Амплитуда внутридневных колебаний пары юань-рубль продолжает уменьшаться, выход из боковика назревает, сказал Алексей Антонов из "Алор брокер". "Рассчитываем, что юань продолжит движение в диапазоне 10,8-11,3 рубля, попробует, в условиях прохождения налоговых выплат и формирующихся ожиданий по активному снижению ставки, перейти в концовке недели, скорее, в верхнюю его часть", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
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общество , алексей антонов, евгений локтюхов, псб
Экономика, Общество , Алексей Антонов, Евгений Локтюхов, ПСБ
11:50 03.07.2025
 
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов четверга

Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга растет на 3 копейки

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга демонстрирует рост, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.46 мск растет на 3 копейки, до 10,98 рубля.
Амплитуда внутридневных колебаний пары юань-рубль продолжает уменьшаться, выход из боковика назревает, сказал Алексей Антонов из "Алор брокер".
"Рассчитываем, что юань продолжит движение в диапазоне 10,8-11,3 рубля, попробует, в условиях прохождения налоговых выплат и формирующихся ожиданий по активному снижению ставки, перейти в концовке недели, скорее, в верхнюю его часть", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
Банкноты китайских юаней и российских рублей - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
Курс юаня на Мосбирже превысил 11 рублей
10:38
 
ЭкономикаОбществоАлексей АнтоновЕвгений ЛоктюховПСБ
 
 
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