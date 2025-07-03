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Юань немного прибавляет против рубля на Мосбирже третий день подряд - 03.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250703/yuan-859157152.html
Юань немного прибавляет против рубля на Мосбирже третий день подряд
Юань немного прибавляет против рубля на Мосбирже третий день подряд - 03.07.2025, ПРАЙМ
Юань немного прибавляет против рубля на Мосбирже третий день подряд
Курс рубля днем продолжает снижается против юаня, курс китайской валюты понемногу прибавляет третью сессию подряд в направлении ключевого уровня 11 рублей,... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T18:33+0300
2025-07-03T18:33+0300
экономика
общество
рф
китай
сша
дмитрий бабин
наталья ващелюк
"бкс мир инвестиций"
минфин
ук "первая"
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Курс рубля днем продолжает снижается против юаня, курс китайской валюты понемногу прибавляет третью сессию подряд в направлении ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.01 мск повышался на 3 копейки (+0,3%), до 10,98 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,95-11,02 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,03 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,198 против 7,168 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,72 рубля. Рубль остается под давлением Юань в четверг на Мосбирже немного прибавляет против рубля, при этом рост продолжается уже третью торговую сессию подряд. Курс валюты КНР пытается дотянуться до ключевой отметки 11 рублей. "Давление на курс рубля может оказывать постепенное восстановление спроса на иностранную валюту со стороны импорта. Этому должно способствовать усиление потребительской активности, хотя более быстрому развитию данного процесса по-прежнему препятствуют высокие процентные ставки", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,16% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,04% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.03 мск снижалась на 0,8%, до 68,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,4%, до 97,1 пункта. Игроки рынка обратили внимание на сообщения Минфина РФ о том, что ведомство возвращается к продаже валюты и золота по бюджетному правилу: с 7 июля по 6 августа направит на эти цели 18,77 миллиарда рублей, по 820 миллионов рублей в день. С 6 июня по 4 июля Минфин осуществляет покупку валюты и золота, направляя на эти цели по 1,5 миллиарда рублей в день. С учетом продажи Центробанком во втором полугодии валюты на рынке на 8,94 миллиарда рублей в день общие продажи составят 9,76 миллиарда против 7,35 миллиарда месяцем ранее. Прогнозы Несмотря на рост суммарного объема продажи валюты на рынке Центробаанком, изменение параметров операций не должно оказать существенного влияния на динамику валютного курса, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". В то же время предложение инвалюты со стороны экспортеров может быть меньше, чем в предыдущие месяцы, так как низкие цены на нефть должны постепенно сокращать выручку от экспорта, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Поэтому увеличивается вероятность, что в ближайшие несколько сессий курс юаня на Мосбирже попытается выйти вверх из месячного диапазона консолидации 10,78–11,08 рубля", - добавляет он.
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общество , рф, китай, сша, дмитрий бабин, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", минфин, ук "первая"
Экономика, Общество , РФ, КИТАЙ, США, Дмитрий Бабин, Наталья Ващелюк, "БКС Мир инвестиций", Минфин, УК "Первая"
18:33 03.07.2025
 
Юань немного прибавляет против рубля на Мосбирже третий день подряд

Курс юаня на Мосбирже поднялся до 10,98 рубля

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© fotolia.com / Wellford Tiller
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Курс рубля днем продолжает снижается против юаня, курс китайской валюты понемногу прибавляет третью сессию подряд в направлении ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 18.01 мск повышался на 3 копейки (+0,3%), до 10,98 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,95-11,02 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,03 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,198 против 7,168 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,72 рубля.

Рубль остается под давлением

Юань в четверг на Мосбирже немного прибавляет против рубля, при этом рост продолжается уже третью торговую сессию подряд. Курс валюты КНР пытается дотянуться до ключевой отметки 11 рублей.
"Давление на курс рубля может оказывать постепенное восстановление спроса на иностранную валюту со стороны импорта. Этому должно способствовать усиление потребительской активности, хотя более быстрому развитию данного процесса по-прежнему препятствуют высокие процентные ставки", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,16% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,04% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.03 мск снижалась на 0,8%, до 68,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,4%, до 97,1 пункта.
Игроки рынка обратили внимание на сообщения Минфина РФ о том, что ведомство возвращается к продаже валюты и золота по бюджетному правилу: с 7 июля по 6 августа направит на эти цели 18,77 миллиарда рублей, по 820 миллионов рублей в день. С 6 июня по 4 июля Минфин осуществляет покупку валюты и золота, направляя на эти цели по 1,5 миллиарда рублей в день. С учетом продажи Центробанком во втором полугодии валюты на рынке на 8,94 миллиарда рублей в день общие продажи составят 9,76 миллиарда против 7,35 миллиарда месяцем ранее.

Прогнозы

Несмотря на рост суммарного объема продажи валюты на рынке Центробаанком, изменение параметров операций не должно оказать существенного влияния на динамику валютного курса, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
В то же время предложение инвалюты со стороны экспортеров может быть меньше, чем в предыдущие месяцы, так как низкие цены на нефть должны постепенно сокращать выручку от экспорта, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Поэтому увеличивается вероятность, что в ближайшие несколько сессий курс юаня на Мосбирже попытается выйти вверх из месячного диапазона консолидации 10,78–11,08 рубля", - добавляет он.
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ЭкономикаОбществоРФКИТАЙСШАДмитрий БабинНаталья Ващелюк"БКС Мир инвестиций"МинфинУК "Первая"
 
 
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