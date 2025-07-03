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Курс рубля продолжает снижаться против юаня

Курс рубля продолжает снижаться против юаня - 03.07.2025, ПРАЙМ

Курс рубля продолжает снижаться против юаня

Курс рубля в четверг продолжил снижаться против юаня, китайская валюта третью сессию подряд понемногу прибавляла в направлении ключевого уровня 11 рублей,... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T21:13+0300

2025-07-03T21:13+0300

2025-07-03T21:13+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг продолжил снижаться против юаня, китайская валюта третью сессию подряд понемногу прибавляла в направлении ключевого уровня 11 рублей, который сегодня был протестирован, но к закрытию сессии устоял, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 2 копейки, до 10,97 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 10,95-11,02 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,25 рубля. Рубль остался под давлением Юань в четверг на Мосбирже торговался в плюсе против рубля, при этом плавный рост продолжился уже третью торговую сессию подряд. Курс валюты КНР утром "прокалывал" ключевую отметку 11 рублей, однако быстро сполз ниже и до завершения сессии оставался под ней. "На валютном рынке юань все ближе подходит к 11 рублям, и сегодня заглядывал выше этой круглой отметки, доллар на межбанке приблизился к 79 рублям. Сокращение экспортной выручки из-за снижения цен на нефть в конце весны начинает давать о себе знать, импорт же, наоборот, может становиться более активным", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.51 мск снижалась на 0,6%, до 68,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,4%, до 97,1 пункта. Прогнозы Недельная инфляция замедляется, что в сочетании с общим дезинфляционным макроэкономическим фоном создает предпосылки для снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 1-2 процентного пункта в июле, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Постепенное снижение процентных ставок до конца года должно создать основу для ослабления рубля", - добавляет она. Впрочем, в ближайший месяц увеличится поддержка рубля со стороны бюджетного правила, отмечает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Совокупные продажи инвалюты на внутреннем рынке с 7 июля по 6 августа составят 9,76 миллиарда рублей ежедневно - это почти на треть больше, чем в предыдущий месячный период. В то же время оперативные данные по инфляции указывают на растущую вероятность снижения ключевой ставки более решительным шагом. Смягчение ДКП начнет размывать почву под рублем, и к концу лета доллар на уровне 82-85 рублей не удивит. Краткосрочные прогнозы: по юаню 10,9-11,1 рубля, по доллару – 78-80 рублей", - добавляет он.

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общество , китай, сша, рф, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", ук "первая"