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Заботкин оценил экономическую активность в России во втором квартале - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Заботкин оценил экономическую активность в России во втором квартале
Заботкин оценил экономическую активность в России во втором квартале - 03.07.2025, ПРАЙМ
Заботкин оценил экономическую активность в России во втором квартале
Экономическая активность во втором квартале в России чуть ниже, чем предполагалось в апрельском прогнозе ЦБ, заявил заместитель председателя Банка России... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T11:56+0300
2025-07-03T11:56+0300
банк россии
общество
алексей заботкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Экономическая активность во втором квартале в России чуть ниже, чем предполагалось в апрельском прогнозе ЦБ, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Уточнение прогноза на год в целом будет по итогам заседания 25 июля. Данные за второй квартал дают основание полагать, что второй квартал складывается с точки зрения экономической активности несколько ниже того, что предполагалось в апрельском прогнозе" - сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.
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общество , алексей заботкин
Банк России, Общество , Алексей Заботкин
11:56 03.07.2025
 
Заботкин оценил экономическую активность в России во втором квартале

Заботкин: экономическая активность во втором квартале чуть ниже, чем ожидалось

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкП/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
© Пресс-служба Банка России
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Экономическая активность во втором квартале в России чуть ниже, чем предполагалось в апрельском прогнозе ЦБ, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Уточнение прогноза на год в целом будет по итогам заседания 25 июля. Данные за второй квартал дают основание полагать, что второй квартал складывается с точки зрения экономической активности несколько ниже того, что предполагалось в апрельском прогнозе" - сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
Плановый рост тарифов ЖКХ не окажет влияния на инфляцию, заявил Заботкин
11:49
 
Банк РоссииОбществоАлексей Заботкин
 
 
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