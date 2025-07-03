https://1prime.ru/20250703/zabotkin-859135179.html

Заботкин оценил экономическую активность в России во втором квартале

Заботкин оценил экономическую активность в России во втором квартале - 03.07.2025, ПРАЙМ

Заботкин оценил экономическую активность в России во втором квартале

Экономическая активность во втором квартале в России чуть ниже, чем предполагалось в апрельском прогнозе ЦБ, заявил заместитель председателя Банка России... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T11:56+0300

2025-07-03T11:56+0300

2025-07-03T11:56+0300

банк россии

общество

алексей заботкин

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/53/841405316_0:21:1619:932_1920x0_80_0_0_d8cde0582123ef91ece40e3bc663aee7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Экономическая активность во втором квартале в России чуть ниже, чем предполагалось в апрельском прогнозе ЦБ, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Уточнение прогноза на год в целом будет по итогам заседания 25 июля. Данные за второй квартал дают основание полагать, что второй квартал складывается с точки зрения экономической активности несколько ниже того, что предполагалось в апрельском прогнозе" - сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

https://1prime.ru/20250703/tsb-859134751.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , алексей заботкин