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В МИД заявили, что консульский доступ к арестованным в Баку не предоставлен

В МИД заявили, что консульский доступ к арестованным в Баку не предоставлен - 03.07.2025, ПРАЙМ

В МИД заявили, что консульский доступ к арестованным в Баку не предоставлен

Консульский доступ к арестованным гражданам России в Азербайджане до сих пор не предоставлен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T09:14+0300

2025-07-03T09:14+0300

2025-07-03T09:14+0300

общество

азербайджан

баку

мария захарова

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Консульский доступ к арестованным гражданам России в Азербайджане до сих пор не предоставлен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Я только что была на связи с нашим послом. Он сказал, что, к сожалению, ещё консульский доступ не предоставлен к задержанным, а теперь, как мы уже услышали, и арестованным. Мы исходим из того, что он будет предоставлен, он должен быть предоставлен. Наши дипломаты в Баку работают, мы работаем здесь с нашими азербайджанскими коллегами по линии Смоленская площадь - посольство Азербайджана", - сказала она в эфире "Соловьёв Live".

https://1prime.ru/20250702/klishas-859116391.html

азербайджан

баку

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общество , азербайджан, баку, мария захарова