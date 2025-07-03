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В МИД заявили, что консульский доступ к арестованным в Баку не предоставлен
В МИД заявили, что консульский доступ к арестованным в Баку не предоставлен - 03.07.2025, ПРАЙМ
В МИД заявили, что консульский доступ к арестованным в Баку не предоставлен
Консульский доступ к арестованным гражданам России в Азербайджане до сих пор не предоставлен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T09:14+0300
2025-07-03T09:14+0300
2025-07-03T09:14+0300
общество
азербайджан
баку
мария захарова
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Консульский доступ к арестованным гражданам России в Азербайджане до сих пор не предоставлен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Я только что была на связи с нашим послом. Он сказал, что, к сожалению, ещё консульский доступ не предоставлен к задержанным, а теперь, как мы уже услышали, и арестованным. Мы исходим из того, что он будет предоставлен, он должен быть предоставлен. Наши дипломаты в Баку работают, мы работаем здесь с нашими азербайджанскими коллегами по линии Смоленская площадь - посольство Азербайджана", - сказала она в эфире "Соловьёв Live".
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общество , азербайджан, баку, мария захарова
Общество , АЗЕРБАЙДЖАН, Баку, Мария Захарова
В МИД заявили, что консульский доступ к арестованным в Баку не предоставлен
Захарова: консульский доступ к арестованным в Баку россиянам не предоставлен
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Консульский доступ к арестованным гражданам России в Азербайджане до сих пор не предоставлен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Я только что была на связи с нашим послом. Он сказал, что, к сожалению, ещё консульский доступ не предоставлен к задержанным, а теперь, как мы уже услышали, и арестованным. Мы исходим из того, что он будет предоставлен, он должен быть предоставлен. Наши дипломаты в Баку работают, мы работаем здесь с нашими азербайджанскими коллегами по линии Смоленская площадь - посольство Азербайджана", - сказала она в эфире "Соловьёв Live".
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