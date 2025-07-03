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Зампремьера Афганистана встретился с премьером Азербайджана

Зампремьера Афганистана встретился с премьером Азербайджана - 03.07.2025, ПРАЙМ

Зампремьера Афганистана встретился с премьером Азербайджана

Заместитель премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар провел переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в рамках... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T07:17+0300

2025-07-03T07:17+0300

2025-07-03T07:17+0300

общество

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Заместитель премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар провел переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в рамках официального визита в Азербайджанскую Республику для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает информационный портал Alemarah. По данным издания, встреча, состоявшаяся в Баку, была посвящена укреплению политических, экономических, торговых и транзитных связей между Афганистаном и Азербайджаном. Барадар выразил благодарность властям Азербайджана за приглашение делегации Афганистана на саммит ОЭС и оказанный ей теплый прием. Он призвал к повышению уровня дипломатического присутствия Кабула в Баку и к официальному принятию Азербайджаном посла Афганистана для укрепления политических отношений. В ходе переговоров афганский зампремьера высказался за азербайджанские инвестиции в экономику Афганистана, особенно в добычу нефти и газа, развитие железнодорожной сети и проекты в области возобновляемой энергетики. Он также выразил заинтересованность в сотрудничестве в области механизации сельского хозяйства, управления водными ресурсами, профессионального обучения и разминирования, отмечает Alemarah. Подчеркнув важность "Лазуритового коридора" - транзитного проекта между Турцией, Грузией, Азербайджаном, Туркмении и Афганистаном - для региональной взаимосвязанности, Барадар отметил его все возрастающую роль в стимулировании торговли и транзита между Афганистаном и странами региона. В свою очередь Асадов отметил исторические и культурные связи между Афганистаном и Азербайджаном, выразив восхищение стремлением Афганистана к независимости. Он подчеркнул заинтересованность Азербайджана в развитии широкого сотрудничества с Афганистаном посредством механизмов ОЭС и двусторонних контактов, особенно в торговой, инвестиционной и экономической сферах. Премьер-министр Азербайджана предложил возобновить работу Совместной экономической комиссии для укрепления сотрудничества и подтвердил приверженность Азербайджана "Лазуритовому коридору". Он также упомянул об активации трехсторонней рабочей группы с участием Афганистана, Азербайджана и Узбекистана для решения общих проблем и содействия взаимному сотрудничеству. "Асадов пообещал поддержку афганским бизнесменам путем упрощения выдачи виз, предоставления стипендий афганским студентам, проведения инициатив по наращиванию потенциала взаимодействия и решения проблем афганских заключенных в Азербайджане", - отмечает Alemarah.

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общество , афганистан, азербайджан, баку, оэс