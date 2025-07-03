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Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины
Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины - 03.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины
Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины для реализации соглашения с США по полезным ископаемым, свидетельствуют данные на... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T12:33+0300
2025-07-03T12:33+0300
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины для реализации соглашения с США по полезным ископаемым, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. В карточке законопроекта на сайте Рады появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко 4 июня сообщила, что украинский парламент принял в окончательном чтении изменения в бюджетный кодекс для реализации соглашения с США по полезным ископаемым. Она напомнила, что цель соглашения – направлять 50% согласованного с Украиной дохода от использования определенных природных ресурсов в специальный фонд госбюджета, откуда средства перечисляются в фонд. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала первый вице-премьер, украинский министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
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украина, сша, киев, владимир зеленский, рада
Политика, УКРАИНА, США, Киев, Владимир Зеленский, Рада
Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины
Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс для реализации соглашения с США
МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины для реализации соглашения с США по полезным ископаемым, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.
В карточке законопроекта на сайте Рады появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко 4 июня сообщила, что украинский парламент принял в окончательном чтении изменения в бюджетный кодекс для реализации соглашения с США по полезным ископаемым. Она напомнила, что цель соглашения – направлять 50% согласованного с Украиной дохода от использования определенных природных ресурсов в специальный фонд госбюджета, откуда средства перечисляются в фонд.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала первый вице-премьер, украинский министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
СМИ: Зеленского не уведомили заранее о приостановке помощи США Украине