Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250703/zelenskiy--859137953.html
Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины
Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины - 03.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины
Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины для реализации соглашения с США по полезным ископаемым, свидетельствуют данные на... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T12:33+0300
2025-07-03T12:33+0300
политика
украина
сша
киев
владимир зеленский
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c5343ba1f16f8c7f6c9a781f41a2f418.jpg
МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины для реализации соглашения с США по полезным ископаемым, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. В карточке законопроекта на сайте Рады появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко 4 июня сообщила, что украинский парламент принял в окончательном чтении изменения в бюджетный кодекс для реализации соглашения с США по полезным ископаемым. Она напомнила, что цель соглашения – направлять 50% согласованного с Украиной дохода от использования определенных природных ресурсов в специальный фонд госбюджета, откуда средства перечисляются в фонд. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала первый вице-премьер, украинский министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
https://1prime.ru/20250703/smi-859126950.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_208:0:2876:2001_1920x0_80_0_0_32620ab3c663178bbc849a468d1815a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, киев, владимир зеленский, рада
Политика, УКРАИНА, США, Киев, Владимир Зеленский, Рада
12:33 03.07.2025
 
Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины

Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс для реализации соглашения с США

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины для реализации соглашения с США по полезным ископаемым, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.
В карточке законопроекта на сайте Рады появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко 4 июня сообщила, что украинский парламент принял в окончательном чтении изменения в бюджетный кодекс для реализации соглашения с США по полезным ископаемым. Она напомнила, что цель соглашения – направлять 50% согласованного с Украиной дохода от использования определенных природных ресурсов в специальный фонд госбюджета, откуда средства перечисляются в фонд.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала первый вице-премьер, украинский министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
СМИ: Зеленского не уведомили заранее о приостановке помощи США Украине
09:15
 
ПолитикаУКРАИНАСШАКиевВладимир ЗеленскийРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала