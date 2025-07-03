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"Плохие новости": в Британии обратились к Зеленскому с предупреждением
"Плохие новости": в Британии обратились к Зеленскому с предупреждением - 03.07.2025, ПРАЙМ
"Плохие новости": в Британии обратились к Зеленскому с предупреждением
Отмена поставок вооружения Украине вынудить главу киевского режима Владимира Зеленского смириться с тем, что Киев больше неинтересен для Вашингтона. Об этом... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T08:27+0300
2025-07-03T08:27+0300
2025-07-03T08:27+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Отмена поставок вооружения Украине вынудить главу киевского режима Владимира Зеленского смириться с тем, что Киев больше неинтересен для Вашингтона. Об этом сообщает издание Times."Плохие новости для Зеленского в том, что самый влиятельный мыслитель в Пентагоне считает Европу периферийной по отношению к интересам США, а это значит, что Украина стоит в конце очереди", — сказано в тексте материала.В издании также подчеркнули, что решение о введении эмбарго на поставку ракет к системам ПВО Patriot станет сокрушительным ударом для ВСУ и сделает украинские территории легкой мишенью для российских военных.По мнению авторов публикации, в США поняли, что использование такого рода систем будет более правильным для защиты американских авиабаз на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20250702/orban-859120030.html
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Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Плохие новости": в Британии обратились к Зеленскому с предупреждением
Times: Зеленский должен быть готов к тому, что Украина больше неинтересна США
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ.
Отмена поставок вооружения Украине вынудить главу киевского режима Владимира Зеленского смириться с тем, что Киев больше неинтересен для Вашингтона. Об этом сообщает
издание Times.
"Плохие новости для Зеленского в том, что самый влиятельный мыслитель в Пентагоне считает Европу периферийной по отношению к интересам США, а это значит, что Украина стоит в конце очереди", — сказано в тексте материала.
В издании также подчеркнули, что решение о введении эмбарго на поставку ракет к системам ПВО Patriot станет сокрушительным ударом для ВСУ и сделает украинские территории легкой мишенью для российских военных.
По мнению авторов публикации, в США поняли, что использование такого рода систем будет более правильным для защиты американских авиабаз на Ближнем Востоке.
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