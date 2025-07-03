https://1prime.ru/20250703/zelenskiy-859124872.html

"Плохие новости": в Британии обратились к Зеленскому с предупреждением

"Плохие новости": в Британии обратились к Зеленскому с предупреждением - 03.07.2025, ПРАЙМ

"Плохие новости": в Британии обратились к Зеленскому с предупреждением

Отмена поставок вооружения Украине вынудить главу киевского режима Владимира Зеленского смириться с тем, что Киев больше неинтересен для Вашингтона. Об этом... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T08:27+0300

2025-07-03T08:27+0300

2025-07-03T08:27+0300

политика

запад

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Отмена поставок вооружения Украине вынудить главу киевского режима Владимира Зеленского смириться с тем, что Киев больше неинтересен для Вашингтона. Об этом сообщает издание Times."Плохие новости для Зеленского в том, что самый влиятельный мыслитель в Пентагоне считает Европу периферийной по отношению к интересам США, а это значит, что Украина стоит в конце очереди", — сказано в тексте материала.В издании также подчеркнули, что решение о введении эмбарго на поставку ракет к системам ПВО Patriot станет сокрушительным ударом для ВСУ и сделает украинские территории легкой мишенью для российских военных.По мнению авторов публикации, в США поняли, что использование такого рода систем будет более правильным для защиты американских авиабаз на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20250702/orban-859120030.html

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запад, украина, владимир зеленский