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Цена на золото стабильна в ожидании статистики из США - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Цена на золото стабильна в ожидании статистики из США
Цена на золото стабильна в ожидании статистики из США - 03.07.2025, ПРАЙМ
Цена на золото стабильна в ожидании статистики из США
Стоимость золота в четверг утром в целом не меняется на фоне ожиданий рынками статистики по безработице в США, следует из данных торгов. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T08:07+0300
2025-07-03T08:07+0300
экономика
сша
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золото
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром в целом не меняется на фоне ожиданий рынками статистики по безработице в США, следует из данных торгов. По состоянию на 7.45 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,52 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,02%, до 3 360,22 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,14% - до 36,375 доллара. Позднее в четверг до открытия торгов в США будет опубликована статистика по безработице в Штатах. Ожидается, что безработица в стране в июне выросла до 4,3% с 4,2% в мае, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 110 тысяч. Статистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике. Слабая макростатистика, указывающая на замедление экономики, может укрепить ожидания рынка по грядущему снижению процентной ставки. Решение по ставке может повлиять на стоимость доллара, к которому чувствительно золото. По данным CME Group, в сентябре порядка 95% аналитиков ждут снижения ставки ФРС с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. В то же время цена на золото несколько стабилизируется после трех дней роста. За это время стоимость драгоценного металла поднялась более чем на 2%.
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сша, comex, золото, рынок
Экономика, США, Comex, золото, Рынок
08:07 03.07.2025
 
Цена на золото стабильна в ожидании статистики из США

Цена на золото стабильна в ожидании статистики по безработице в США

Золото
Золото
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром в целом не меняется на фоне ожиданий рынками статистики по безработице в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.45 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,52 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,02%, до 3 360,22 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,14% - до 36,375 доллара.
Позднее в четверг до открытия торгов в США будет опубликована статистика по безработице в Штатах. Ожидается, что безработица в стране в июне выросла до 4,3% с 4,2% в мае, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 110 тысяч.
Статистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике. Слабая макростатистика, указывающая на замедление экономики, может укрепить ожидания рынка по грядущему снижению процентной ставки. Решение по ставке может повлиять на стоимость доллара, к которому чувствительно золото.
По данным CME Group, в сентябре порядка 95% аналитиков ждут снижения ставки ФРС с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.
В то же время цена на золото несколько стабилизируется после трех дней роста. За это время стоимость драгоценного металла поднялась более чем на 2%.
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