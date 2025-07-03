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Объем сделок с золотом на Московской бирже вырос в два раза

Объем сделок с золотом на Московской бирже вырос в два раза - 03.07.2025, ПРАЙМ

Объем сделок с золотом на Московской бирже вырос в два раза

Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-июня 2025 года увеличился более чем в 2 раза (+103,7%) в сравнении с аналогичным периодом | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T14:54+0300

2025-07-03T14:54+0300

2025-07-03T14:54+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-июня 2025 года увеличился более чем в 2 раза (+103,7%) в сравнении с аналогичным периодом годом ранее - до 102,272 тонны, по серебру - вырос на 28,5%, до 162,015 тонны, следует из материалов ежедневных итогов торгов биржи. В денежном выражении на Московской бирже в январе-июне 2025 года было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 898,2 миллиарда рублей против 291,9 миллиарда в январе-июне 2024 года. Объем торгов только в июне составил 161,9 миллиарда рублей, в том числе золотом на 159,6 миллиарда рублей (19,4 тонны), а серебром - на 2,35 миллиарда рублей (18,762 тонны). По итогам 2024 года на Московской бирже было заключено сделок с золотом (123,3 тонны) и серебром (252,4 тонны) на общую сумму 861,8 миллиарда рублей против 469,8 миллиарда рублей в 2023 году. Ранее, в 2023 году, было заключено сделок с золотом (83,7 тонны) и серебром (143,8 тонны) на 469,8 миллиарда рублей против 122,8 миллиарда рублей в 2022 году - 32,3 тонны золота и 78,7 тонны серебра. Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

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рынок, торги, мосбиржа