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СМИ: США пригрозили ЕС 17-процентными пошлинами на сельхозпродукцию - 04.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США пригрозили ЕС 17-процентными пошлинами на сельхозпродукцию
СМИ: США пригрозили ЕС 17-процентными пошлинами на сельхозпродукцию - 04.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: США пригрозили ЕС 17-процентными пошлинами на сельхозпродукцию
США пригрозили ввести 17-процентные пошлины в отношении экспорта сельскохозяйственных товаров из Евросоюза, сообщает британская газета Financial Times со... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T22:04+0300
2025-07-04T22:31+0300
общество
сша
вашингтон
брюссель
дональд трамп
марош шефчович
ес
financial times
экономика
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. США пригрозили ввести 17-процентные пошлины в отношении экспорта сельскохозяйственных товаров из Евросоюза, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на три источника, проинформированные о переговорах. "США пригрозили ввести 17-процентные пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции из ЕС, что стало резкой эскалацией их торгового конфликта с Брюсселем", - сообщает издание. Как отмечается, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Брюссель предоставил Вашингтону широкие льготы по регулированию и сократил торговый профицит со Штатами. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович получил требования в четверг на встречах в Вашингтоне, а в пятницу они были переданы послам стран ЕС, пишет газета. Девятого июля истекает 90-дневная отсрочка вступления в силу пошлин, объявленных Трампом в "День освобождения". По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
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общество , сша, вашингтон, брюссель, дональд трамп, марош шефчович, ес, financial times
Общество , США, ВАШИНГТОН, Брюссель, Дональд Трамп, Марош Шефчович, ЕС, Financial Times, Экономика
22:04 04.07.2025 (обновлено: 22:31 04.07.2025)
 
СМИ: США пригрозили ЕС 17-процентными пошлинами на сельхозпродукцию

FT: США пригрозили ввести 17-процентные пошлины на экспорт сельхозпродукции из ЕС

Сельское хозяйство. Теплица
Сельское хозяйство. Теплица
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. США пригрозили ввести 17-процентные пошлины в отношении экспорта сельскохозяйственных товаров из Евросоюза, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на три источника, проинформированные о переговорах.
"США пригрозили ввести 17-процентные пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции из ЕС, что стало резкой эскалацией их торгового конфликта с Брюсселем", - сообщает издание.
Как отмечается, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Брюссель предоставил Вашингтону широкие льготы по регулированию и сократил торговый профицит со Штатами. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович получил требования в четверг на встречах в Вашингтоне, а в пятницу они были переданы послам стран ЕС, пишет газета.
Девятого июля истекает 90-дневная отсрочка вступления в силу пошлин, объявленных Трампом в "День освобождения". По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
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ЭкономикаОбществоСШАВАШИНГТОНБрюссельДональд ТрампМарош ШефчовичЕСFinancial Times
 
 
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