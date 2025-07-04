https://1prime.ru/20250704/aktivy-859188407.html
Силуанов оценил совокупный объем финансовых активов стран БРИКС
Силуанов оценил совокупный объем финансовых активов стран БРИКС - 04.07.2025, ПРАЙМ
Силуанов оценил совокупный объем финансовых активов стран БРИКС
Совокупный объем финансовых активов стран БРИКС достиг 60 триллионов долларов, что составляет более 50% от мирового уровня, заявил министр финансов РФ Антон... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T16:48+0300
2025-07-04T16:48+0300
2025-07-04T17:01+0300
экономика
антон силуанов
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/67/842506721_0:114:3071:1842_1920x0_80_0_0_590e16d571364636121d6aa1435215e2.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Совокупный объем финансовых активов стран БРИКС достиг 60 триллионов долларов, что составляет более 50% от мирового уровня, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Совокупный объем финансовых активов (стран БРИКС - ред.) достиг около более 60 триллионов долларов США, то есть более 50% от мирового уровня", - сказал министр на церемонии открытия Совета управляющих НБР и пленарном заседании на тему: "Стимулирование развития: содействие инновациям, сотрудничеству и позитивным изменениям благодаря многостороннему банку развития стран Глобального Юга", которая проходит в Рио-де-Жанейро.В этих условиях трансформируется и модель Нового банка развития, добавил Силуанов. "От банка стран БРИКС к банку Глобального Юга. "Расширяет свою географию, к банку присоединяются новые страны. Приветствуем Алжир, Узбекистан, Колумбию", - сказал он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/67/842506721_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_316a103d6982c10698c0fa34c849c464.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон силуанов, брикс
Экономика, Антон Силуанов, БРИКС
Силуанов оценил совокупный объем финансовых активов стран БРИКС
Силуанов: совокупный объем финансовых активов стран БРИКС достиг $60 триллионов
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Совокупный объем финансовых активов стран БРИКС достиг 60 триллионов долларов, что составляет более 50% от мирового уровня, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Совокупный объем финансовых активов (стран БРИКС - ред.) достиг около более 60 триллионов долларов США, то есть более 50% от мирового уровня", - сказал министр на церемонии открытия Совета управляющих НБР и пленарном заседании на тему: "Стимулирование развития: содействие инновациям, сотрудничеству и позитивным изменениям благодаря многостороннему банку развития стран Глобального Юга", которая проходит в Рио-де-Жанейро.
В этих условиях трансформируется и модель Нового банка развития, добавил Силуанов. "От банка стран БРИКС к банку Глобального Юга. "Расширяет свою географию, к банку присоединяются новые страны. Приветствуем Алжир, Узбекистан, Колумбию", - сказал он.