https://1prime.ru/20250704/aktivy-859188407.html

Силуанов оценил совокупный объем финансовых активов стран БРИКС

Силуанов оценил совокупный объем финансовых активов стран БРИКС - 04.07.2025, ПРАЙМ

Силуанов оценил совокупный объем финансовых активов стран БРИКС

Совокупный объем финансовых активов стран БРИКС достиг 60 триллионов долларов, что составляет более 50% от мирового уровня, заявил министр финансов РФ Антон... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T16:48+0300

2025-07-04T16:48+0300

2025-07-04T17:01+0300

экономика

антон силуанов

брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/84250/67/842506721_0:114:3071:1842_1920x0_80_0_0_590e16d571364636121d6aa1435215e2.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Совокупный объем финансовых активов стран БРИКС достиг 60 триллионов долларов, что составляет более 50% от мирового уровня, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Совокупный объем финансовых активов (стран БРИКС - ред.) достиг около более 60 триллионов долларов США, то есть более 50% от мирового уровня", - сказал министр на церемонии открытия Совета управляющих НБР и пленарном заседании на тему: "Стимулирование развития: содействие инновациям, сотрудничеству и позитивным изменениям благодаря многостороннему банку развития стран Глобального Юга", которая проходит в Рио-де-Жанейро.В этих условиях трансформируется и модель Нового банка развития, добавил Силуанов. "От банка стран БРИКС к банку Глобального Юга. "Расширяет свою географию, к банку присоединяются новые страны. Приветствуем Алжир, Узбекистан, Колумбию", - сказал он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон силуанов, брикс