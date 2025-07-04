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Российский рынок акций снижается в начале основных торгов пятницы

Российский рынок акций снижается в начале основных торгов пятницы - 04.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в начале основных торгов пятницы

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы снижается, следует из данных Московской биржи. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T10:17+0300

2025-07-04T10:17+0300

2025-07-04T10:17+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы снижается, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.10 мск снижался на 0,63% относительно предыдущего закрытия, до 2 805,53 пункта. В частности, дешевеют акции "Соллерса" (-1,94%), "Камаза" (-1,88%), "Мечела" (префы снижаются на 1,51%, обыкновенные акции - на 1,42%), ОГК-2 (-1,21%), "Русснефти" (-1,09%). В то же время дорожают акции "Полюса" (+1,16%), "ПИКа" (+0,53%), "Татнефти" (+0,46%), "Россетей" (+0,36%), "Алросы" (+0,34%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие нисходящего движения от локальных максимумов в рамках недавних диапазонов после того, как прошедший вчера телефонный разговор Путина и Трампа не принес каких-либо значимых геополитических новостей. Ситуация с Украиной и, в частности, с датой следующих переговоров остается неопределенной", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Сегодня, учитывая отсутствие поддерживающих вводных перед выходными и давление на рынок нефти, ждем сохранения инерционного навеса продаж в "нефтянке" при более сдержанном спросе на отдельные идейные бумаги (основные идеи на рынке сейчас - близость дивотсечек, ожидания по ставке), с попытками ухода индекса Мосбиржи "под" отметку 2800 пунктов, на наш взгляд, вряд ли успешными", - сказал Евгений Локтюхов из ПСБ. Целевым по индексу на сегодня будет диапазон 2780-2840 пунктов, заключил он.

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рынок, акции, торги, мосбиржа