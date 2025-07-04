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Банк России назвал причины приостановки торгов акциями "ЮГК"

Банк России назвал причины приостановки торгов акциями "ЮГК" - 04.07.2025, ПРАЙМ

Банк России назвал причины приостановки торгов акциями "ЮГК"

Банк России временно приостановил биржевые торги акциями ЮГК в связи с высокой волатильностью и потенциально высокими неоправданными потерями инвесторов, чтобы... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T13:22+0300

2025-07-04T13:22+0300

2025-07-04T13:35+0300

экономика

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торги

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России временно приостановил биржевые торги акциями ЮГК в связи с высокой волатильностью и потенциально высокими неоправданными потерями инвесторов, чтобы дать рынку успокоиться, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.Ранее на текущей неделе стало известно об иске Генпрокуратуры РФ с требованием обратить в доход государства все принадлежащие Константину Струкову акции ЮГК и еще 10 компаний, имеющих отношение к бизнесмену. Суд уже принял обеспечительные меры по иску, их суть пока не раскрывалась."В связи с ситуацией, когда возникла очень высокая волатильность на данной бумаге и потенциальные очень высокие неоправданные потери инвесторов, мы приняли решение временно приостановить торги данным инструментом, дабы дать рынку успокоиться. Будем смотреть за развитием ситуации", - сказал Габуния в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

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банк россии, акции, торги