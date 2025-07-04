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Российский рынок акций снижается днем пятницы

Российский рынок акций снижается днем пятницы - 04.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается днем пятницы

Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение днем пятницы, следует из данных торгов. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T14:51+0300

2025-07-04T14:51+0300

2025-07-04T14:51+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение днем пятницы, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.36 мск снижался на 0,34%, до 2 813,62 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,89%, до 68,19 доллара за баррель. "Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня находились в минусе, продолжая боковую торговлю без значимых масштабных драйверов движения. В РФ в середине июля также активизируется закрытие дивидендных реестров, что может обеспечивать локальные просадки рынка", - отмечает Елена Кожухова из "Велес-капитал". "Возможно, негатив рынку придал... фактор предвыходного дня (нет желания переносить риск через выходные). Перспективы все также определяются ожиданиями решения ЦБ по ставке в конце месяца. Пока выглядит так, исходя из макростатистики и комментариев представителя ЦБ, что 100 базисных пунктов снижение, возможно больше", - предполагает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Дорожают акции "Полюса" (+2,28%), "Татнефти" ("префы" дорожают на 1,52%, обыкновенные акции – на 1,22%), "Россети" (+1,24%), Московского кредитного банка (+1,18%), НЛМК (+1,15%). "Акции "Полюса" могут дорожать на фоне умеренно позитивной динамики в ценах на золото. "Россети" сегодня последний день торгуются с дивидендами. Их акции пользуются повышенным спросом покупателей, претендующих на выплаты", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции ОГК-2 (-3,08%), "Мечела" ("префы" снижаются на 2,62%, обыкновенные акции – на 1,72%), "Камаза" (-2,50%), "Соллерса" (-2,25%), ДВМП (-2,12%). "Долгосрочно мы ждем роста рынка, однако ежедневная, даже еженедельная волатильность определенно будет – рынок в силу своей текущей структуры чутко реагирует на все новости относительно макро, ставки, политики", - отмечает Скрябин. Чернов ожидает окончания основной торговой сессии в диапазоне 2750-2850 пунктов. "Индекс может завершить дневную сессию на текущих уровнях с незначительными отклонениями в пределах плюс-минус полпроцента", - ожидает Алексей Калачев из ФГ "Финам".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, рынок, торги