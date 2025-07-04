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Более 300 мигрантов проверили на рынке "Апраксин двор" в Петербурге
Более 300 мигрантов проверили на рынке "Апраксин двор" в Петербурге - 04.07.2025, ПРАЙМ
Более 300 мигрантов проверили на рынке "Апраксин двор" в Петербурге
Более 300 иностранных граждан проверили в ходе рейда на территории рынка "Апраксин двор" в историческом центре Санкт-Петербурга, у нескольких десятков из них... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T18:32+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Более 300 иностранных граждан проверили в ходе рейда на территории рынка "Апраксин двор" в историческом центре Санкт-Петербурга, у нескольких десятков из них полицейские выявили нарушения миграционного законодательства, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. Новый профилактический рейд на территории "Апраксина двора" провели в пятницу более 200 сотрудников различных подразделений петербургской полиции, отметила пресс-служба. "Всего в ходе мероприятия, ориентированного в первую очередь на проверку соблюдения норм миграционного законодательства, было проверено 319 иностранных граждан. У нескольких десятков из них полицейские выявили нарушения миграционного законодательства. Мигрантов доставили в полицию для привлечения к административной ответственности. Наиболее злостных нарушителей ждет выдворение за пределы нашей страны", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным пресс-службы, полицейские также выявили факт реализации контрафактной табачной продукции. Кроме того, обнаружена торговая точка по продаже продуктов питания, не прошедшая государственную регистрацию, добавило ГУМВД. По информации пресс-службы, под проверку попал и автотранспорт, находящийся на территории "Апраксина двора": просмотрев более 50 автомобилей, сотрудники Госавтоинспекции выявили ряд нарушений, составив в отношении водителей административные протоколы. ГУМВД уточнило, что проведенный профилактический рейд - часть масштабной постоянной работы полиции по контролю за миграционной ситуацией в городе и пресечению нарушений в этой сфере. "Апраксин двор" - один из самых известных вещевых и продуктовых рынков Санкт-Петербурга, в обиходе его называют "Апрашка". Стиль торговли здесь с 1990-х годов не претерпел заметных изменений.
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Более 300 мигрантов проверили на рынке "Апраксин двор" в Петербурге
Полиция Петербурга провела рейд против нелегалов на рынке "Апраксин двор"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Более 300 иностранных граждан проверили в ходе рейда на территории рынка "Апраксин двор" в историческом центре Санкт-Петербурга, у нескольких десятков из них полицейские выявили нарушения миграционного законодательства, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Новый профилактический рейд на территории "Апраксина двора" провели в пятницу более 200 сотрудников различных подразделений петербургской полиции, отметила пресс-служба.
"Всего в ходе мероприятия, ориентированного в первую очередь на проверку соблюдения норм миграционного законодательства, было проверено 319 иностранных граждан. У нескольких десятков из них полицейские выявили нарушения миграционного законодательства. Мигрантов доставили в полицию для привлечения к административной ответственности. Наиболее злостных нарушителей ждет выдворение за пределы нашей страны", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным пресс-службы, полицейские также выявили факт реализации контрафактной табачной продукции. Кроме того, обнаружена торговая точка по продаже продуктов питания, не прошедшая государственную регистрацию, добавило ГУМВД. По информации пресс-службы, под проверку попал и автотранспорт, находящийся на территории "Апраксина двора": просмотрев более 50 автомобилей, сотрудники Госавтоинспекции выявили ряд нарушений, составив в отношении водителей административные протоколы.
ГУМВД уточнило, что проведенный профилактический рейд - часть масштабной постоянной работы полиции по контролю за миграционной ситуацией в городе и пресечению нарушений в этой сфере.
"Апраксин двор" - один из самых известных вещевых и продуктовых рынков Санкт-Петербурга, в обиходе его называют "Апрашка". Стиль торговли здесь с 1990-х годов не претерпел заметных изменений.
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