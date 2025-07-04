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Фондовые индексы АТР закрыли торги пятницы разнонаправленно - 04.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250704/atr-859175920.html
Фондовые индексы АТР закрыли торги пятницы разнонаправленно
Фондовые индексы АТР закрыли торги пятницы разнонаправленно - 04.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрыли торги пятницы разнонаправленно
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показали единой динамики на фоне ожиданий по торговой политике США и роста... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T12:48+0300
2025-07-04T12:48+0300
экономика
рынок
акции
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показали единой динамики на фоне ожиданий по торговой политике США и роста американских бирж, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,32%, до 3 472,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - сократился на 0,43%, до 2 075,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,64%, до 23 916,06 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,99%, до 3 054,28 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - вырос на 0,08%, до 8 603 пунктов, японский Nikkei 225 поднялся на 0,06%, до 39 810,88 пункта. Опасения рынков были связаны с торговой политикой США. Так, 90-дневная отсрочка вступления в силу торговых пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом в "День освобождения" в апреле, истекает 9 июля. По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил торговых партнеров страны о рисках затягивания переговоров, отметив, что в таком случае импортные пошлины могут быть возвращены на уровень 2 апреля. В то же время несколько поддержал индексы Азии рост фондовых рынков США до новых рекордов. В четверг основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом примерно на 1%, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, а также индекс широкого рынка S&amp;P 500 обновили исторические рекорды.
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рынок, акции, индексы, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынок, Акции, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион
12:48 04.07.2025
 
Фондовые индексы АТР закрыли торги пятницы разнонаправленно

Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу без единой динамики

Биржи АТР
Биржи АТР
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показали единой динамики на фоне ожиданий по торговой политике США и роста американских бирж, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,32%, до 3 472,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - сократился на 0,43%, до 2 075,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,64%, до 23 916,06 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,99%, до 3 054,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 0,08%, до 8 603 пунктов, японский Nikkei 225 поднялся на 0,06%, до 39 810,88 пункта.
Опасения рынков были связаны с торговой политикой США. Так, 90-дневная отсрочка вступления в силу торговых пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом в "День освобождения" в апреле, истекает 9 июля. По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран.
Министр финансов США Скотт Бессент предупредил торговых партнеров страны о рисках затягивания переговоров, отметив, что в таком случае импортные пошлины могут быть возвращены на уровень 2 апреля.
В то же время несколько поддержал индексы Азии рост фондовых рынков США до новых рекордов. В четверг основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом примерно на 1%, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, а также индекс широкого рынка S&P 500 обновили исторические рекорды.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
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ЭкономикаРынокАкцииИндексыАзиатско-Тихоокеанский регион
 
 
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