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Автодилеры рассказали о ситуации со стоками автомобилей в России - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Автодилеры рассказали о ситуации со стоками автомобилей в России
Автодилеры рассказали о ситуации со стоками автомобилей в России - 04.07.2025, ПРАЙМ
Автодилеры рассказали о ситуации со стоками автомобилей в России
Сейчас на складах автомобилей в России, по разным оценкам, скопилось от 300 до 600 тысяч новых машин, за полгода их удалось разгрузить лишь незначительно,... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T01:45+0300
2025-07-04T01:45+0300
общество
гк автоспеццентр
"автоспеццентр"
авилон
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МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. Сейчас на складах автомобилей в России, по разным оценкам, скопилось от 300 до 600 тысяч новых машин, за полгода их удалось разгрузить лишь незначительно, рассказали РИА Новости опрошенные автодилеры. "Ситуация со стоками новых автомобилей останется тяжелой. Склады незначительно "сдулись" в прошлом месяце и составляют сейчас около 430 000 автомобилей. Да, с начала года есть движение вниз стоков, но такое количество машин на складах - все еще плохая ситуация. И глобально ничего в ближайшее время измениться не сможет", - поделился мнением директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. Аналогично ситуацию оценивает гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич, который оценивает стоки машин в 400-450 тысяч штук. "Это порядка 4-5 месяцев продаж при уровне продаж в 100 тысяч автомобилей в месяц", - считает он. По словам Терлюкевича, продажи в оставшиеся месяцы лета будут соответствовать уровню июня, а в дальнейшем все будет зависеть от ключевой ставки ЦБ и курса рубля. "При позитивных сигналах рынок может выйти на продажи 100-120 тысяч автомобилей в месяц в сентябре-декабре", - заключил топ-менеджер. Наиболее оптимистично ситуацию со стоками оценил заместитель гендиректора по продажам новых авто дилерской группы "Авилон" Ренат Тюктеев. "По нашим расчетам, около 250-270 тысяч новых машин. Средняя величина сокращения стоков с 1 января по 30 июня составила 15%", - рассказал он. Генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский считает, что склады незначительно разгрузятся за счет разницы между объемом продаж автомобилей и суммой импорта и производства. При этом на сегодняшний день он оценивает объем стоков в 550-600 тысяч машин.
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40
общество , гк автоспеццентр, "автоспеццентр", авилон
Общество , ГК АвтоСпецЦентр, "АвтоСпецЦентр", Авилон
01:45 04.07.2025
 
Автодилеры рассказали о ситуации со стоками автомобилей в России

Автодилеры: на складах в России скопилось от 300 до 600 тысяч новых машин

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МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. Сейчас на складах автомобилей в России, по разным оценкам, скопилось от 300 до 600 тысяч новых машин, за полгода их удалось разгрузить лишь незначительно, рассказали РИА Новости опрошенные автодилеры.
"Ситуация со стоками новых автомобилей останется тяжелой. Склады незначительно "сдулись" в прошлом месяце и составляют сейчас около 430 000 автомобилей. Да, с начала года есть движение вниз стоков, но такое количество машин на складах - все еще плохая ситуация. И глобально ничего в ближайшее время измениться не сможет", - поделился мнением директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.
Аналогично ситуацию оценивает гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич, который оценивает стоки машин в 400-450 тысяч штук. "Это порядка 4-5 месяцев продаж при уровне продаж в 100 тысяч автомобилей в месяц", - считает он.
По словам Терлюкевича, продажи в оставшиеся месяцы лета будут соответствовать уровню июня, а в дальнейшем все будет зависеть от ключевой ставки ЦБ и курса рубля. "При позитивных сигналах рынок может выйти на продажи 100-120 тысяч автомобилей в месяц в сентябре-декабре", - заключил топ-менеджер.
Наиболее оптимистично ситуацию со стоками оценил заместитель гендиректора по продажам новых авто дилерской группы "Авилон" Ренат Тюктеев. "По нашим расчетам, около 250-270 тысяч новых машин. Средняя величина сокращения стоков с 1 января по 30 июня составила 15%", - рассказал он.
Генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский считает, что склады незначительно разгрузятся за счет разницы между объемом продаж автомобилей и суммой импорта и производства. При этом на сегодняшний день он оценивает объем стоков в 550-600 тысяч машин.
 
ОбществоГК АвтоСпецЦентр"АвтоСпецЦентр"Авилон
 
 
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