https://1prime.ru/20250704/banan-859193429.html
Правительство включило бананы в перечень российской сельхозпродукции
Правительство включило бананы в перечень российской сельхозпродукции - 04.07.2025, ПРАЙМ
Правительство включило бананы в перечень российской сельхозпродукции
Правительство включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России, говорится в соответствующем распоряжении кабмина, опубликованном на официальном... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T21:34+0300
2025-07-04T21:34+0300
2025-07-04T21:34+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Правительство включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России, говорится в соответствующем распоряжении кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации. Бананы, согласно документу, вошли в "перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, организации высшего образования". Этот список утверждает кабмин. В марте этого года министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков заявил, что бананы могут включить в перечень российских сельскохозяйственных культур, вопрос решается на уровне правительства и Минсельхоза РФ. Позже, в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025 губернатор Владимир Владимиров сказал, что первый урожай ставропольских бананов можно будет попробовать в 2027 году. Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут предложила выращивать бананы в тепличных условиях. После поездки в Казахстан, она побывала в промышленных теплицах, в которых выращивают бананы, и инициировала аналогичный проект в России.
https://1prime.ru/20250428/banany-857102614.html
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общество , рф, казахстан, оксана лут, минсельхоз
Общество , РФ, КАЗАХСТАН, Оксана Лут, Минсельхоз
Правительство включило бананы в перечень российской сельхозпродукции
Правительство включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Правительство включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России, говорится в соответствующем распоряжении кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Бананы, согласно документу, вошли в "перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, организации высшего образования". Этот список утверждает кабмин.
В марте этого года министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков заявил, что бананы могут включить в перечень российских сельскохозяйственных культур, вопрос решается на уровне правительства и Минсельхоза РФ. Позже, в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025 губернатор Владимир Владимиров сказал, что первый урожай ставропольских бананов можно будет попробовать в 2027 году.
Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут предложила выращивать бананы в тепличных условиях. После поездки в Казахстан, она побывала в промышленных теплицах, в которых выращивают бананы, и инициировала аналогичный проект в России.
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