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Представители банков РФ озвучили предложения для новой методики ОЭП банков

Представители банков РФ озвучили предложения для новой методики ОЭП банков - 04.07.2025, ПРАЙМ

Представители банков РФ озвучили предложения для новой методики ОЭП банков

Представители крупных банков РФ в рамках Финансового конгресса ЦБ озвучили свои предложения для новой методики оценки экономического положения (ОЭП) банков,... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T12:35+0300

2025-07-04T12:35+0300

2025-07-04T12:35+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Представители крупных банков РФ в рамках Финансового конгресса ЦБ озвучили свои предложения для новой методики оценки экономического положения (ОЭП) банков, которую ранее предложил разработать Банк России. Регулятор в конце июня выложил консультационный доклад с предложением существенно пересмотреть подход к оценке финансовых показателей и качества управления банком, из которых непосредственно формируется оценка экономического положения, этот показатель ЦБ использует для классификации кредитных организаций по уровню риска для вкладчиков и кредиторов. Действующая методика ОЭП была разработана в 2008 году и с тех пор существенно не менялась. За это время банковский бизнес эволюционировал и стал гораздо более сложным, а риск-профиль самих банков заметно изменился, текущая ОЭП утратила необходимую риск-чувствительность, отмечал регулятор. Согласно объяснениям ЦБ, ОЭП - один из важных надзорных инструментов, который Банк России использует для классификации банков по уровню риска для вкладчиков и кредиторов. От результатов ОЭП банка в первую очередь зависит интенсивность надзорных действий регулятора и размер отчислений кредитных организаций в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) - чем хуже оценка, тем пристальнее надзор и выше взнос. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что в методику можно было бы добавить регулярное стресс-тестирование банков. Кроме того, по его мнению, стресс-тесту нужно подвергать не только активы, но и бизнес-модель банков. "И тогда будет понятно, как дальше можно будет с этим работать, какой запас капитала, отчисления и так далее", - сказал он. Также он добавил, что помимо наказания и штрафов, для банков необходимы стимулы соблюдения новой методики, и очень важно, чтобы проводились обсуждения с участниками рынка. "Хотел бы, чтобы ЦБ провел работу по выравниванию всего регулирования, потому что это еще одна очень большая методика", - подытожил он. "Мы за то, чтобы были внесены все-таки изменения, которые помогут небольшим банкам конкурировать, и за то, чтобы у регулятора была большая возможность поощрять банки, которые двигаются в правильную сторону", - прокомментировал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов добавил, что требуется методологический доклад и дискуссия по будущему дизайну системы страхования вкладов "с точки зрения дифференциального отчисления". "Это, по сути, позволяет оценить, для чего это используется. Это гораздо критичнее и повышает понимание значимости всей остальной методологии", - пояснил он. "Теперь по поводу всей остальной методологии. Наверное, три соображения. Первое - нужен тестовый период… потому что цена внедрения, цена ошибки очень велика. Второе - эта методология создает дополнительные сущности, которые ранее в регуляторике не встречались. Например, те же самые высокорисковые активы. Мне кажется, что внутри департамента регулирования должен быть обязательный тест", - отметил Пьянов. Также он предложил "дать хотя бы иллюзию апелляции банкам" в плане обсуждения, в какую категорию по методологии попадает банк. Зампред ЦБ РФ Ольга Полякова сказала, что согласна с некоторыми суждениями Пьянова, но не стала уточнять, с какими именно.

https://1prime.ru/20250704/tsb-859172055.html

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банки, банк россии, финансы