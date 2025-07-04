Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил вероятность роста безработицы в России - 04.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250704/bezrabotitsa-859167759.html
Эксперт оценил вероятность роста безработицы в России
Эксперт оценил вероятность роста безработицы в России - 04.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность роста безработицы в России
Уровень безработицы в России во втором полугодии 2025 года может увеличиться, поскольку дефицит рабочей силы, вероятно, начинает сокращаться, такое мнение... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T09:16+0300
2025-07-04T09:16+0300
экономика
ранхигс
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/76334/87/763348735_0:260:3888:2447_1920x0_80_0_0_5041f56b2c61083a3b87c7544dcebc7f.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России во втором полугодии 2025 года может увеличиться, поскольку дефицит рабочей силы, вероятно, начинает сокращаться, такое мнение высказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Ранее Росстат сообщил, что безработица в России в мае обновила исторический минимум и составила 2,2%. Предыдущий рекордно низкий показатель в 2,3% был достигнут в октябре. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила в четверг, что есть некоторые признаки ослабления напряженности на рынке труда, но говорить о системном развороте невозможно. "Видимо, дефицит рабочей силы действительно начинает сокращаться. Последние 6 месяцев уровень безработицы находится на одном уровне - 2,3-2,4%. Одновременно на рынке уменьшается число вакансий. Возросшие издержки на труд вынуждают работодателей переходить на трудосберегающие технологии. Есть вероятность, что во второй половине года уровень безработицы в России увеличится", - сказал Ляшок. В Минэкономразвития ожидают, что безработица в России будет сохраняться на достаточно низких уровнях в ближайшие годы. Министерство прогнозирует в 2025-2028 годах ее на уровне 2,5% в год.
https://1prime.ru/20250703/ssha--859148639.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76334/87/763348735_194:0:3650:2592_1920x0_80_0_0_73f504bfc7d72b8dcb9a08462dbf6a06.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ранхигс, росстат
Экономика, РАНХиГС, Росстат
09:16 04.07.2025
 
Эксперт оценил вероятность роста безработицы в России

Эксперт Ляшок: безработица в России во втором полугодии может увеличиться

© fotolia.com / Farmer" Флаг России
 Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© fotolia.com / Farmer
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России во втором полугодии 2025 года может увеличиться, поскольку дефицит рабочей силы, вероятно, начинает сокращаться, такое мнение высказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
Ранее Росстат сообщил, что безработица в России в мае обновила исторический минимум и составила 2,2%. Предыдущий рекордно низкий показатель в 2,3% был достигнут в октябре.
При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила в четверг, что есть некоторые признаки ослабления напряженности на рынке труда, но говорить о системном развороте невозможно.
"Видимо, дефицит рабочей силы действительно начинает сокращаться. Последние 6 месяцев уровень безработицы находится на одном уровне - 2,3-2,4%. Одновременно на рынке уменьшается число вакансий. Возросшие издержки на труд вынуждают работодателей переходить на трудосберегающие технологии. Есть вероятность, что во второй половине года уровень безработицы в России увеличится", - сказал Ляшок.
В Минэкономразвития ожидают, что безработица в России будет сохраняться на достаточно низких уровнях в ближайшие годы. Министерство прогнозирует в 2025-2028 годах ее на уровне 2,5% в год.
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось
Вчера, 15:46
 
ЭкономикаРАНХиГСРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала