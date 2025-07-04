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Эксперт оценил вероятность роста безработицы в России
Эксперт оценил вероятность роста безработицы в России - 04.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность роста безработицы в России
Уровень безработицы в России во втором полугодии 2025 года может увеличиться, поскольку дефицит рабочей силы, вероятно, начинает сокращаться, такое мнение... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T09:16+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России во втором полугодии 2025 года может увеличиться, поскольку дефицит рабочей силы, вероятно, начинает сокращаться, такое мнение высказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Ранее Росстат сообщил, что безработица в России в мае обновила исторический минимум и составила 2,2%. Предыдущий рекордно низкий показатель в 2,3% был достигнут в октябре. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила в четверг, что есть некоторые признаки ослабления напряженности на рынке труда, но говорить о системном развороте невозможно. "Видимо, дефицит рабочей силы действительно начинает сокращаться. Последние 6 месяцев уровень безработицы находится на одном уровне - 2,3-2,4%. Одновременно на рынке уменьшается число вакансий. Возросшие издержки на труд вынуждают работодателей переходить на трудосберегающие технологии. Есть вероятность, что во второй половине года уровень безработицы в России увеличится", - сказал Ляшок. В Минэкономразвития ожидают, что безработица в России будет сохраняться на достаточно низких уровнях в ближайшие годы. Министерство прогнозирует в 2025-2028 годах ее на уровне 2,5% в год.
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ранхигс, росстат
Экономика, РАНХиГС, Росстат
Эксперт оценил вероятность роста безработицы в России
Эксперт Ляшок: безработица в России во втором полугодии может увеличиться
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России во втором полугодии 2025 года может увеличиться, поскольку дефицит рабочей силы, вероятно, начинает сокращаться, такое мнение высказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
Ранее Росстат сообщил, что безработица в России в мае обновила исторический минимум и составила 2,2%. Предыдущий рекордно низкий показатель в 2,3% был достигнут в октябре.
При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила в четверг, что есть некоторые признаки ослабления напряженности на рынке труда, но говорить о системном развороте невозможно.
"Видимо, дефицит рабочей силы действительно начинает сокращаться. Последние 6 месяцев уровень безработицы находится на одном уровне - 2,3-2,4%. Одновременно на рынке уменьшается число вакансий. Возросшие издержки на труд вынуждают работодателей переходить на трудосберегающие технологии. Есть вероятность, что во второй половине года уровень безработицы в России увеличится", - сказал Ляшок.
В Минэкономразвития ожидают, что безработица в России будет сохраняться на достаточно низких уровнях в ближайшие годы. Министерство прогнозирует в 2025-2028 годах ее на уровне 2,5% в год.
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