Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР преимущественно снижаются на опасениях из-за пошлин США - 04.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250704/birzha-859164999.html
Биржи АТР преимущественно снижаются на опасениях из-за пошлин США
Биржи АТР преимущественно снижаются на опасениях из-за пошлин США - 04.07.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно снижаются на опасениях из-за пошлин США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются на опасениях вокруг импортных пошлин США в отношении стран... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T07:50+0300
2025-07-04T07:50+0300
общество
сша
япония
азиатско-тихоокеанский регион
дональд трамп
скотт бессент
shenzhen composite
hang seng index
kospi
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859164999.jpg?1751604654
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются на опасениях вокруг импортных пошлин США в отношении стран региона, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.24 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,41%, до 3 475,24 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опускался на 0,07%, до 2 083,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,68%, до 23 907 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 1,52%, до 3 069,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,03%, до 8 592,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,15%, до 39 725 пунктов. 90-дневная отсрочка вступления в силу торговых пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом в "День освобождения", истекает 9 июля. По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил торговых партнеров страны о рисках затягивания переговоров, отметив, что в таком случае импортные пошлины могут быть возвращены на уровень 2 апреля. Ранее на этой неделе Трамп пригрозил поднять импортные пошлины для Японии до 35%, а также заявил, что может прервать переговоры и ввести пошлины против нескольких стран, включая Японию. При этом во вторник он сообщил, что Вьетнам в рамках торговой сделки с США будет платить Вашингтону пошлину в размере 20% на все ввозимые товары, при этом американские товары будут экспортироваться с нулевой пошлиной. "Теперь только остается ждать 9 июля. Отсутствие оптимизма на рынке относительно заключения торговых сделок стало причиной некоторой слабости акций в регионе, особенно в Японии и Южной Корее", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора (Tony Sycamore). После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
сша
япония
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, япония, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, скотт бессент, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Общество , США, ЯПОНИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
07:50 04.07.2025
 
Биржи АТР преимущественно снижаются на опасениях из-за пошлин США

Биржи АТР преимущественно снижаются на опасениях из-за импортных пошлин США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются на опасениях вокруг импортных пошлин США в отношении стран региона, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.24 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,41%, до 3 475,24 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опускался на 0,07%, до 2 083,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,68%, до 23 907 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 1,52%, до 3 069,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,03%, до 8 592,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,15%, до 39 725 пунктов.
90-дневная отсрочка вступления в силу торговых пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом в "День освобождения", истекает 9 июля. По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран.
Министр финансов США Скотт Бессент предупредил торговых партнеров страны о рисках затягивания переговоров, отметив, что в таком случае импортные пошлины могут быть возвращены на уровень 2 апреля.
Ранее на этой неделе Трамп пригрозил поднять импортные пошлины для Японии до 35%, а также заявил, что может прервать переговоры и ввести пошлины против нескольких стран, включая Японию. При этом во вторник он сообщил, что Вьетнам в рамках торговой сделки с США будет платить Вашингтону пошлину в размере 20% на все ввозимые товары, при этом американские товары будут экспортироваться с нулевой пошлиной.
"Теперь только остается ждать 9 июля. Отсутствие оптимизма на рынке относительно заключения торговых сделок стало причиной некоторой слабости акций в регионе, особенно в Японии и Южной Корее", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора (Tony Sycamore).
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
 
ОбществоСШАЯПОНИЯАзиатско-Тихоокеанский регионДональд ТрампСкотт БессентShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала