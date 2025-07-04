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Биржи АТР преимущественно снижаются на опасениях из-за пошлин США

Биржи АТР преимущественно снижаются на опасениях из-за пошлин США - 04.07.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР преимущественно снижаются на опасениях из-за пошлин США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются на опасениях вокруг импортных пошлин США в отношении стран... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T07:50+0300

2025-07-04T07:50+0300

2025-07-04T07:50+0300

общество

сша

япония

азиатско-тихоокеанский регион

дональд трамп

скотт бессент

shenzhen composite

hang seng index

kospi

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются на опасениях вокруг импортных пошлин США в отношении стран региона, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.24 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,41%, до 3 475,24 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опускался на 0,07%, до 2 083,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,68%, до 23 907 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 1,52%, до 3 069,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,03%, до 8 592,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,15%, до 39 725 пунктов. 90-дневная отсрочка вступления в силу торговых пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом в "День освобождения", истекает 9 июля. По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил торговых партнеров страны о рисках затягивания переговоров, отметив, что в таком случае импортные пошлины могут быть возвращены на уровень 2 апреля. Ранее на этой неделе Трамп пригрозил поднять импортные пошлины для Японии до 35%, а также заявил, что может прервать переговоры и ввести пошлины против нескольких стран, включая Японию. При этом во вторник он сообщил, что Вьетнам в рамках торговой сделки с США будет платить Вашингтону пошлину в размере 20% на все ввозимые товары, при этом американские товары будут экспортироваться с нулевой пошлиной. "Теперь только остается ждать 9 июля. Отсутствие оптимизма на рынке относительно заключения торговых сделок стало причиной некоторой слабости акций в регионе, особенно в Японии и Южной Корее", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора (Tony Sycamore). После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.

сша

япония

азиатско-тихоокеанский регион

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, япония, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, скотт бессент, shenzhen composite, hang seng index, kospi