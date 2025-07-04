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ЦБ предложит лицензии внебиржевым площадкам, имитирующим биржу
ЦБ предложит лицензии внебиржевым площадкам, имитирующим биржу - 04.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ предложит лицензии внебиржевым площадкам, имитирующим биржу
Банк России осенью выйдет с предложениями, чтобы внебиржевые площадки, имитирующие биржу для работы с ценными бумагами, получали соответствующие биржевые... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T15:12+0300
2025-07-04T15:12+0300
2025-07-04T15:12+0300
экономика
банк россии
финансы
биржи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России осенью выйдет с предложениями, чтобы внебиржевые площадки, имитирующие биржу для работы с ценными бумагами, получали соответствующие биржевые лицензии, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. "Есть две вещи. Во-первых, клиент должен обязательно знать, что он совершает сделку не в стакане, потому что это правовые последствия, в первую очередь, того, что он делает. Это на рынке не всегда так", - сказал он, выступая на Финансовом конгрессе Банка России. "Во-вторых, когда у тебя что-то лает как собака, покрыто шерстью, но мы называем это не собакой, мы не распространяем туда никакие правила по защите от манипулирования, от инсайда и иные вопросы. Хотя у тебя полностью ценообразование там происходит, мэтчинг разных участников... у тебя динамическое ценообразование, то есть полностью это выглядит как стакан. Еще и визуализация примерно такая, и формируешь какую-то цену", - продолжил он. По его мнению, это можно делать, но это называется биржа, то есть организованные торги. "У нас, к сожалению, законодательство так построено, что можно полностью имитировать биржу, но при этом назвать это OTC (внебиржевые торги - ред.). Нам кажется, это неправильно", - подчеркнул Габуния. "В этом смысле мы точно где-нибудь осенью выйдем с предложением, как это уточнить, чтобы все-таки эти вещи, если ты хочешь делать в стакане и предлагать сервис, который по экономике, по всему смыслу является биржевым, то, пожалуйста, делай, получай соответствующую лицензию, соответствуй всем правилам, что будет обеспечивать еще и честную конкуренцию, и защиту самого инвестора от того, чтобы у нас не возникали риски на нем, в том числе правовые", - сказал он.
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банк россии, финансы, биржи
Экономика, Банк России, Финансы, биржи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России осенью выйдет с предложениями, чтобы внебиржевые площадки, имитирующие биржу для работы с ценными бумагами, получали соответствующие биржевые лицензии, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
"Есть две вещи. Во-первых, клиент должен обязательно знать, что он совершает сделку не в стакане, потому что это правовые последствия, в первую очередь, того, что он делает. Это на рынке не всегда так", - сказал он, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
"Во-вторых, когда у тебя что-то лает как собака, покрыто шерстью, но мы называем это не собакой, мы не распространяем туда никакие правила по защите от манипулирования, от инсайда и иные вопросы. Хотя у тебя полностью ценообразование там происходит, мэтчинг разных участников... у тебя динамическое ценообразование, то есть полностью это выглядит как стакан. Еще и визуализация примерно такая, и формируешь какую-то цену", - продолжил он.
По его мнению, это можно делать, но это называется биржа, то есть организованные торги. "У нас, к сожалению, законодательство так построено, что можно полностью имитировать биржу, но при этом назвать это OTC (внебиржевые торги - ред.). Нам кажется, это неправильно", - подчеркнул Габуния.
"В этом смысле мы точно где-нибудь осенью выйдем с предложением, как это уточнить, чтобы все-таки эти вещи, если ты хочешь делать в стакане и предлагать сервис, который по экономике, по всему смыслу является биржевым, то, пожалуйста, делай, получай соответствующую лицензию, соответствуй всем правилам, что будет обеспечивать еще и честную конкуренцию, и защиту самого инвестора от того, чтобы у нас не возникали риски на нем, в том числе правовые", - сказал он.
В ЦБ прокомментировали повышение антициклической надбавки