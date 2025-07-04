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Онлайн-площадки и торговые сети объединились против скидок на маркетплейсах - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Онлайн-площадки и торговые сети объединились против скидок на маркетплейсах
Онлайн-площадки и торговые сети объединились против скидок на маркетплейсах - 04.07.2025, ПРАЙМ
Онлайн-площадки и торговые сети объединились против скидок на маркетплейсах
Онлайн-площадки и торговые сети выступили с требованием ограничить инвестиции маркетплейсов в скидки. Об этом говорится в материале издания РБК. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T10:27+0300
2025-07-04T10:27+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Онлайн-площадки и торговые сети выступили с требованием ограничить инвестиции маркетплейсов в скидки. Об этом говорится в материале издания РБК."Ключевая просьба в обращении — ограничить общий объем средств, который компания может инвестировать в скидки в течение года, — не более десяти процентов общего оборота товаров площадки за прошлый год", — сказано в тексте заявления.В издании заметили, что предприниматели и онлайн-площадки выражают недовольство из-за слишком низких цен на маркетплейсах. Такой подход, по их мнению, может спровоцировать монополизацию рынка, а также привести к росту цен.Кроме того, инициаторы обращения направили властям письма с просьбой внести корректировки в финальную версию законопроекта о платформенной экономике.
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общество , бизнес
Экономика, Общество , Бизнес
10:27 04.07.2025
 
Онлайн-площадки и торговые сети объединились против скидок на маркетплейсах

РБК: онлайн-площадки и торговые сети объединились против скидок на маркетплейсах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРеклама Wildberries
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Онлайн-площадки и торговые сети выступили с требованием ограничить инвестиции маркетплейсов в скидки. Об этом говорится в материале издания РБК.
"Ключевая просьба в обращении — ограничить общий объем средств, который компания может инвестировать в скидки в течение года, — не более десяти процентов общего оборота товаров площадки за прошлый год", — сказано в тексте заявления.
В издании заметили, что предприниматели и онлайн-площадки выражают недовольство из-за слишком низких цен на маркетплейсах. Такой подход, по их мнению, может спровоцировать монополизацию рынка, а также привести к росту цен.
Кроме того, инициаторы обращения направили властям письма с просьбой внести корректировки в финальную версию законопроекта о платформенной экономике.
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