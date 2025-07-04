https://1prime.ru/20250704/biznes-859170131.html

Онлайн-площадки и торговые сети объединились против скидок на маркетплейсах

Онлайн-площадки и торговые сети объединились против скидок на маркетплейсах - 04.07.2025, ПРАЙМ

Онлайн-площадки и торговые сети объединились против скидок на маркетплейсах

Онлайн-площадки и торговые сети выступили с требованием ограничить инвестиции маркетплейсов в скидки. Об этом говорится в материале издания РБК. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T10:27+0300

2025-07-04T10:27+0300

2025-07-04T10:27+0300

экономика

общество

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852678_0:17:3579:2030_1920x0_80_0_0_521e2120fd9dfa18ed2738141be3b231.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Онлайн-площадки и торговые сети выступили с требованием ограничить инвестиции маркетплейсов в скидки. Об этом говорится в материале издания РБК."Ключевая просьба в обращении — ограничить общий объем средств, который компания может инвестировать в скидки в течение года, — не более десяти процентов общего оборота товаров площадки за прошлый год", — сказано в тексте заявления.В издании заметили, что предприниматели и онлайн-площадки выражают недовольство из-за слишком низких цен на маркетплейсах. Такой подход, по их мнению, может спровоцировать монополизацию рынка, а также привести к росту цен.Кроме того, инициаторы обращения направили властям письма с просьбой внести корректировки в финальную версию законопроекта о платформенной экономике.

https://1prime.ru/20250625/wildberries--858907987.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес