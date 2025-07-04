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Чешская полиция рекомендовала сделать запасы на случай блэкаута
Чешская полиция рекомендовала сделать запасы на случай блэкаута - 04.07.2025, ПРАЙМ
Чешская полиция рекомендовала сделать запасы на случай блэкаута
На случай масштабного отключения электроэнергии необходимо иметь дома запасы наличных денег, основных продуктов и воды, говорится в рекомендациях чешской... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T18:13+0300
2025-07-04T18:13+0300
2025-07-04T18:13+0300
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ПРАГА, 4 июл – ПРАЙМ. На случай масштабного отключения электроэнергии необходимо иметь дома запасы наличных денег, основных продуктов и воды, говорится в рекомендациях чешской полиции, опубликованных в пятницу на ее сайте в связи с блэкаутом, случившимся в Праге и ряде регионов страны. "В связи с постигшим в пятницу Прагу и еще ряд регионов Чехии масштабным отключением электроэнергии рекомендуем согражданам на случай повторения подобной аварии придерживаться ряда правил. В частности, необходимо иметь дома наличные деньги, трехдневные запасы продуктов и воды, а также фонарики, одеяла и теплую одежду. Необходимо иметь дома работающее от батареек радио, чтобы следить за официальной информацией. При этом необходимо экономно относиться к батарее мобильного телефона", - говорится в сообщении. Полиция также рекомендует в возникшей ситуации действовать осторожно, по возможности не выходить на улицу, не создавать преграды для проезда спецтранспорта (полиция, скорая помощь и т.п.). Кроме того, рекомендуется узнать о состоянии соседей и оказать им, в случае надобности, возможную помощь. В Праге и ряде других регионов Чехии в пятницу произошло масштабное отключение электроэнергии, остановилось движение поездов, метро, трамваев и троллейбусов, не работали торговые и общественные центры. Полиция при этом заявила, что не располагает информацией о кибернетической или террористическй атаке. Возможной причиной аварии глава МВД Вит Ракуан в предварительном порядке назвал техническую неисправность в сети. Позднее в этот день по его распоряжению будет проведено заседание центрального кризисного штаба для обсуждения причин аварии, масштабов ее воздействия и преодоления последствий.
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общество , мировая экономика, прага, чехия, мвд
Энергетика, Общество , Мировая экономика, Прага, ЧЕХИЯ, МВД
Чешская полиция рекомендовала сделать запасы на случай блэкаута
Чешская полиция рекомендует запастись продуктами и наличными на случай блэкаута
ПРАГА, 4 июл – ПРАЙМ. На случай масштабного отключения электроэнергии необходимо иметь дома запасы наличных денег, основных продуктов и воды, говорится в рекомендациях чешской полиции, опубликованных в пятницу на ее сайте в связи с блэкаутом, случившимся в Праге и ряде регионов страны.
"В связи с постигшим в пятницу Прагу и еще ряд регионов Чехии масштабным отключением электроэнергии рекомендуем согражданам на случай повторения подобной аварии придерживаться ряда правил. В частности, необходимо иметь дома наличные деньги, трехдневные запасы продуктов и воды, а также фонарики, одеяла и теплую одежду. Необходимо иметь дома работающее от батареек радио, чтобы следить за официальной информацией. При этом необходимо экономно относиться к батарее мобильного телефона", - говорится в сообщении.
Полиция также рекомендует в возникшей ситуации действовать осторожно, по возможности не выходить на улицу, не создавать преграды для проезда спецтранспорта (полиция, скорая помощь и т.п.). Кроме того, рекомендуется узнать о состоянии соседей и оказать им, в случае надобности, возможную помощь.
В Праге и ряде других регионов Чехии в пятницу произошло масштабное отключение электроэнергии, остановилось движение поездов, метро, трамваев и троллейбусов, не работали торговые и общественные центры. Полиция при этом заявила, что не располагает информацией о кибернетической или террористическй атаке. Возможной причиной аварии глава МВД Вит Ракуан в предварительном порядке назвал техническую неисправность в сети. Позднее в этот день по его распоряжению будет проведено заседание центрального кризисного штаба для обсуждения причин аварии, масштабов ее воздействия и преодоления последствий.
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