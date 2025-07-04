https://1prime.ru/20250704/bolivija-859163617.html

В Боливии министра энергетики облили водой и закидали мусором

В Боливии министра энергетики облили водой и закидали мусором - 04.07.2025, ПРАЙМ

В Боливии министра энергетики облили водой и закидали мусором

Дебаты по литиевым контрактам с китайскими и российскими фирмами в парламенте Боливии переросли в беспорядки, в ходе которых министра энергетики облили водой и... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T05:52+0300

2025-07-04T05:52+0300

2025-07-04T05:52+0300

общество

боливия

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859163617.jpg?1751597567

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Дебаты по литиевым контрактам с китайскими и российскими фирмами в парламенте Боливии переросли в беспорядки, в ходе которых министра энергетики облили водой и закидали мусором, передает агентство Рейтер. Оппозиционные депутаты и сторонники экс-президента Эво Моралеса сорвали заседание нижней палаты, набросившись на главу минэнерго Алехандро Гальярдо, пытавшегося защитить готовящиеся соглашения. "Нас пытаются обмануть", - заявил депутат-оппозиционер Даниэль Рохас, который назвал контракты невыгодными для государства и потребовав гарантий прибыли для Боливии до начала продаж лития. На видеозаписях из парламента видно, как заседающие в президиуме защищаются черными зонтами от воды и предметов, которые в них кидают участники беспорядков. Ранее посол РФ в Боливии Дмитрий Верченко заявил РИА Новости, что надеется на одобрение боливийским парламентом контракта на добычу лития. По его словам, этот проект важен для будущего страны вне зависимости от того, какое правительство находится у власти.

боливия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , боливия, рф