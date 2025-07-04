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В Боливии министра энергетики облили водой и закидали мусором - 04.07.2025, ПРАЙМ
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В Боливии министра энергетики облили водой и закидали мусором
В Боливии министра энергетики облили водой и закидали мусором - 04.07.2025, ПРАЙМ
В Боливии министра энергетики облили водой и закидали мусором
Дебаты по литиевым контрактам с китайскими и российскими фирмами в парламенте Боливии переросли в беспорядки, в ходе которых министра энергетики облили водой и... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T05:52+0300
2025-07-04T05:52+0300
общество
боливия
рф
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Дебаты по литиевым контрактам с китайскими и российскими фирмами в парламенте Боливии переросли в беспорядки, в ходе которых министра энергетики облили водой и закидали мусором, передает агентство Рейтер. Оппозиционные депутаты и сторонники экс-президента Эво Моралеса сорвали заседание нижней палаты, набросившись на главу минэнерго Алехандро Гальярдо, пытавшегося защитить готовящиеся соглашения. "Нас пытаются обмануть", - заявил депутат-оппозиционер Даниэль Рохас, который назвал контракты невыгодными для государства и потребовав гарантий прибыли для Боливии до начала продаж лития. На видеозаписях из парламента видно, как заседающие в президиуме защищаются черными зонтами от воды и предметов, которые в них кидают участники беспорядков. Ранее посол РФ в Боливии Дмитрий Верченко заявил РИА Новости, что надеется на одобрение боливийским парламентом контракта на добычу лития. По его словам, этот проект важен для будущего страны вне зависимости от того, какое правительство находится у власти.
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общество , боливия, рф
Общество , БОЛИВИЯ, РФ
05:52 04.07.2025
 
В Боливии министра энергетики облили водой и закидали мусором

В Боливии министра энергетики облили водой и закидали мусором

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Дебаты по литиевым контрактам с китайскими и российскими фирмами в парламенте Боливии переросли в беспорядки, в ходе которых министра энергетики облили водой и закидали мусором, передает агентство Рейтер.
Оппозиционные депутаты и сторонники экс-президента Эво Моралеса сорвали заседание нижней палаты, набросившись на главу минэнерго Алехандро Гальярдо, пытавшегося защитить готовящиеся соглашения.
"Нас пытаются обмануть", - заявил депутат-оппозиционер Даниэль Рохас, который назвал контракты невыгодными для государства и потребовав гарантий прибыли для Боливии до начала продаж лития.
На видеозаписях из парламента видно, как заседающие в президиуме защищаются черными зонтами от воды и предметов, которые в них кидают участники беспорядков.
Ранее посол РФ в Боливии Дмитрий Верченко заявил РИА Новости, что надеется на одобрение боливийским парламентом контракта на добычу лития. По его словам, этот проект важен для будущего страны вне зависимости от того, какое правительство находится у власти.
 
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