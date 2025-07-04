Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали о праве на больничный после увольнения - 04.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250704/bolnichnyy-859154386.html
Россиянам рассказали о праве на больничный после увольнения
Россиянам рассказали о праве на больничный после увольнения - 04.07.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о праве на больничный после увольнения
Россиянам могут оплатить больничный, если они заболели в течение 30 дней после увольнения и не нашли новую работу, рассказал агентству "Прайм" доцент... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T02:02+0300
2025-07-04T02:02+0300
общество
социальный фонд
здоровье
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/42/841434219_0:289:3026:1991_1920x0_80_0_0_fb59fa77336e0c81a817445eecfb604e.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россиянам могут оплатить больничный, если они заболели в течение 30 дней после увольнения и не нашли новую работу, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.По его словам, во время работы при наступлении страхового случая размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от среднедневного заработка за два предыдущих календарных года и установленного в зависимости от страхового стажа процента покрытия (60% - менее 5 лет; 80% - от 5 до 8 лет; 100% - 8 и более лет)."Пособие по временной нетрудоспособности также выплачивается и в случае увольнения работника, если он заболел или получил травму в течение 30 календарных дней и при этом еще не устроился на новую работу. Размер пособия в таком случае рассчитывается и выплачивается исходя из 60% покрытия заработка (вне зависимости от страхового стажа)", - указал эксперт.Пример расчета пособия. Допустим, гражданин, имевший в 2023 году ежемесячно зарплату по 61 тысячи рублей и в 2024 году - по 69 тысяч рублей, уволился 10 июня 2025 года, а 18 июня 2025 года заболел. При этом на новую работу он еще не устроился. Поскольку 30 дней со дня увольнения еще не прошли, ему положено пособие по временной нетрудоспособности. Первые три дня оплатит бывший работодатель, а остальные - Социальный фонд России.Расчет будет выглядеть следующим образом:Получаем, что дневной размер пособия в приведенном примере составит 1282, 19 рубля. Если, например, гражданин будет 11 дней болеть, то размер пособия составит 14104, 09 рублей:
https://1prime.ru/20241213/meditsina-853474023.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/42/841434219_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ebeff0e4876a9cdab63bf0a1b917284f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , социальный фонд, здоровье
Общество , Социальный фонд, Здоровье
02:02 04.07.2025
 
Россиянам рассказали о праве на больничный после увольнения

Доцент Балынин: россияне могут получить больничный после увольнения в одном случае

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСубсидии ЖКХ
Субсидии ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россиянам могут оплатить больничный, если они заболели в течение 30 дней после увольнения и не нашли новую работу, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
Расчет больничных по новым правилам: кому заплатят больше
13 декабря 2024, 04:04
По его словам, во время работы при наступлении страхового случая размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от среднедневного заработка за два предыдущих календарных года и установленного в зависимости от страхового стажа процента покрытия (60% - менее 5 лет; 80% - от 5 до 8 лет; 100% - 8 и более лет).
"Пособие по временной нетрудоспособности также выплачивается и в случае увольнения работника, если он заболел или получил травму в течение 30 календарных дней и при этом еще не устроился на новую работу. Размер пособия в таком случае рассчитывается и выплачивается исходя из 60% покрытия заработка (вне зависимости от страхового стажа)", - указал эксперт.
Пример расчета пособия. Допустим, гражданин, имевший в 2023 году ежемесячно зарплату по 61 тысячи рублей и в 2024 году - по 69 тысяч рублей, уволился 10 июня 2025 года, а 18 июня 2025 года заболел. При этом на новую работу он еще не устроился. Поскольку 30 дней со дня увольнения еще не прошли, ему положено пособие по временной нетрудоспособности. Первые три дня оплатит бывший работодатель, а остальные - Социальный фонд России.
Расчет будет выглядеть следующим образом:
  1. 1.
    за 2023 год ему было выплачено 61 000 x 12 = 732 000 рублей, а за 2024 год - 69 000 x 12= 828 000 рублей;
  2. 2.
    732 000 + 828 000 = 1 560 000 рублей;
  3. 3.
    1 560 000 / 730 = 2 136,99 рублей
  4. 4.
    2 136,99 рублей x 60% = 1 282,19 рубля
Получаем, что дневной размер пособия в приведенном примере составит 1282, 19 рубля. Если, например, гражданин будет 11 дней болеть, то размер пособия составит 14104, 09 рублей:
  • от бывшего работодателя: 3 x 1282,19 рубля = 3 846,57 рублей (за вычетом НДФЛ - 3 346,57 рублей);
  • от Социального фонда России: 8 x 1282,19 рубля = 10 257,52 рублей (за вычетом НДФЛ - 8 924,52 рубля).
 
ОбществоСоциальный фондЗдоровье
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала