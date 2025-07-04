https://1prime.ru/20250704/bolnichnyy-859154386.html

Россиянам рассказали о праве на больничный после увольнения

Россиянам рассказали о праве на больничный после увольнения - 04.07.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о праве на больничный после увольнения

Россиянам могут оплатить больничный, если они заболели в течение 30 дней после увольнения и не нашли новую работу, рассказал агентству "Прайм" доцент... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T02:02+0300

2025-07-04T02:02+0300

2025-07-04T02:02+0300

общество

социальный фонд

здоровье

https://cdnn.1prime.ru/img/84143/42/841434219_0:289:3026:1991_1920x0_80_0_0_fb59fa77336e0c81a817445eecfb604e.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россиянам могут оплатить больничный, если они заболели в течение 30 дней после увольнения и не нашли новую работу, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.По его словам, во время работы при наступлении страхового случая размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от среднедневного заработка за два предыдущих календарных года и установленного в зависимости от страхового стажа процента покрытия (60% - менее 5 лет; 80% - от 5 до 8 лет; 100% - 8 и более лет)."Пособие по временной нетрудоспособности также выплачивается и в случае увольнения работника, если он заболел или получил травму в течение 30 календарных дней и при этом еще не устроился на новую работу. Размер пособия в таком случае рассчитывается и выплачивается исходя из 60% покрытия заработка (вне зависимости от страхового стажа)", - указал эксперт.Пример расчета пособия. Допустим, гражданин, имевший в 2023 году ежемесячно зарплату по 61 тысячи рублей и в 2024 году - по 69 тысяч рублей, уволился 10 июня 2025 года, а 18 июня 2025 года заболел. При этом на новую работу он еще не устроился. Поскольку 30 дней со дня увольнения еще не прошли, ему положено пособие по временной нетрудоспособности. Первые три дня оплатит бывший работодатель, а остальные - Социальный фонд России.Расчет будет выглядеть следующим образом:Получаем, что дневной размер пособия в приведенном примере составит 1282, 19 рубля. Если, например, гражданин будет 11 дней болеть, то размер пособия составит 14104, 09 рублей:

https://1prime.ru/20241213/meditsina-853474023.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , социальный фонд, здоровье