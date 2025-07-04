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Россиянам рассказали о праве на больничный после увольнения
Россиянам рассказали о праве на больничный после увольнения - 04.07.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о праве на больничный после увольнения
Россиянам могут оплатить больничный, если они заболели в течение 30 дней после увольнения и не нашли новую работу, рассказал агентству "Прайм" доцент... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T02:02+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россиянам могут оплатить больничный, если они заболели в течение 30 дней после увольнения и не нашли новую работу, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.По его словам, во время работы при наступлении страхового случая размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от среднедневного заработка за два предыдущих календарных года и установленного в зависимости от страхового стажа процента покрытия (60% - менее 5 лет; 80% - от 5 до 8 лет; 100% - 8 и более лет)."Пособие по временной нетрудоспособности также выплачивается и в случае увольнения работника, если он заболел или получил травму в течение 30 календарных дней и при этом еще не устроился на новую работу. Размер пособия в таком случае рассчитывается и выплачивается исходя из 60% покрытия заработка (вне зависимости от страхового стажа)", - указал эксперт.Пример расчета пособия. Допустим, гражданин, имевший в 2023 году ежемесячно зарплату по 61 тысячи рублей и в 2024 году - по 69 тысяч рублей, уволился 10 июня 2025 года, а 18 июня 2025 года заболел. При этом на новую работу он еще не устроился. Поскольку 30 дней со дня увольнения еще не прошли, ему положено пособие по временной нетрудоспособности. Первые три дня оплатит бывший работодатель, а остальные - Социальный фонд России.Расчет будет выглядеть следующим образом:Получаем, что дневной размер пособия в приведенном примере составит 1282, 19 рубля. Если, например, гражданин будет 11 дней болеть, то размер пособия составит 14104, 09 рублей:
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общество , социальный фонд, здоровье
Общество , Социальный фонд, Здоровье
Россиянам рассказали о праве на больничный после увольнения
Доцент Балынин: россияне могут получить больничный после увольнения в одном случае
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россиянам могут оплатить больничный, если они заболели в течение 30 дней после увольнения и не нашли новую работу, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
Расчет больничных по новым правилам: кому заплатят больше
По его словам, во время работы при наступлении страхового случая размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от среднедневного заработка за два предыдущих календарных года и установленного в зависимости от страхового стажа процента покрытия (60% - менее 5 лет; 80% - от 5 до 8 лет; 100% - 8 и более лет).
"Пособие по временной нетрудоспособности также выплачивается и в случае увольнения работника, если он заболел или получил травму в течение 30 календарных дней и при этом еще не устроился на новую работу. Размер пособия в таком случае рассчитывается и выплачивается исходя из 60% покрытия заработка (вне зависимости от страхового стажа)", - указал эксперт.
Пример расчета пособия. Допустим, гражданин, имевший в 2023 году ежемесячно зарплату по 61 тысячи рублей и в 2024 году - по 69 тысяч рублей, уволился 10 июня 2025 года, а 18 июня 2025 года заболел. При этом на новую работу он еще не устроился. Поскольку 30 дней со дня увольнения еще не прошли, ему положено пособие по временной нетрудоспособности. Первые три дня оплатит бывший работодатель, а остальные - Социальный фонд России.
Расчет будет выглядеть следующим образом:
1.за 2023 год ему было выплачено 61 000 x 12 = 732 000 рублей, а за 2024 год - 69 000 x 12= 828 000 рублей;
2.732 000 + 828 000 = 1 560 000 рублей;
3.1 560 000 / 730 = 2 136,99 рублей
4. 2 136,99 рублей x 60% = 1 282,19 рубля
Получаем, что дневной размер пособия в приведенном примере составит 1282, 19 рубля. Если, например, гражданин будет 11 дней болеть, то размер пособия составит 14104, 09 рублей:
- от бывшего работодателя: 3 x 1282,19 рубля = 3 846,57 рублей (за вычетом НДФЛ - 3 346,57 рублей);
- от Социального фонда России: 8 x 1282,19 рубля = 10 257,52 рублей (за вычетом НДФЛ - 8 924,52 рубля).