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Россия заинтересована в расширении логистики в Бразилии

Россия заинтересована в расширении логистики в Бразилии - 04.07.2025, ПРАЙМ

Россия заинтересована в расширении логистики в Бразилии

Российские компании рассматривают возможности расширения логистической инфраструктуры в Бразилии, включая участие в портах и создание складов, рассказал РИА... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T17:02+0300

2025-07-04T17:02+0300

2025-07-04T17:02+0300

экономика

россия

бразилия

логистика

российские компании

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – ПРАЙМ. Российские компании рассматривают возможности расширения логистической инфраструктуры в Бразилии, включая участие в портах и создание складов, рассказал РИА Новости председатель Совета предпринимателей Россия-Бразилия и глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. "Проекты существуют … Мы должны присутствовать в портах, присутствовать со своей инфраструктурой и складами внутри страны, поэтому в данном случае работа идет", - сказал Гурьев, комментируя перспективы инвестиций в логистику в Бразилии. Собеседник агентства подчеркнул, что Бразилия, после стратегически приоритетного рынка - России, является крупнейшим рынком для российских удобрений, и развитие инфраструктуры в стране-партнере необходимо для надежности и масштабируемости поставок. Прошедший бизнес-форум в Рио-де-Жанейро, по словам Гурьева, создает необходимую платформу для обсуждения инфраструктурных проектов, а также побуждает компании к принятию решений в их пользу.

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россия, бразилия, логистика, российские компании