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Россия заинтересована в расширении логистики в Бразилии - 04.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия заинтересована в расширении логистики в Бразилии
Россия заинтересована в расширении логистики в Бразилии - 04.07.2025, ПРАЙМ
Россия заинтересована в расширении логистики в Бразилии
Российские компании рассматривают возможности расширения логистической инфраструктуры в Бразилии, включая участие в портах и создание складов, рассказал РИА... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T17:02+0300
2025-07-04T17:02+0300
экономика
россия
бразилия
логистика
российские компании
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – ПРАЙМ. Российские компании рассматривают возможности расширения логистической инфраструктуры в Бразилии, включая участие в портах и создание складов, рассказал РИА Новости председатель Совета предпринимателей Россия-Бразилия и глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. "Проекты существуют … Мы должны присутствовать в портах, присутствовать со своей инфраструктурой и складами внутри страны, поэтому в данном случае работа идет", - сказал Гурьев, комментируя перспективы инвестиций в логистику в Бразилии. Собеседник агентства подчеркнул, что Бразилия, после стратегически приоритетного рынка - России, является крупнейшим рынком для российских удобрений, и развитие инфраструктуры в стране-партнере необходимо для надежности и масштабируемости поставок. Прошедший бизнес-форум в Рио-де-Жанейро, по словам Гурьева, создает необходимую платформу для обсуждения инфраструктурных проектов, а также побуждает компании к принятию решений в их пользу.
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россия, бразилия, логистика, российские компании
Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, логистика, российские компании
17:02 04.07.2025
 
Россия заинтересована в расширении логистики в Бразилии

Гурьев: российские компании готовы инвестировать в логистическую инфраструктуру Бразилии

© CC BY 2.0 / Bill SmithФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© CC BY 2.0 / Bill Smith
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – ПРАЙМ. Российские компании рассматривают возможности расширения логистической инфраструктуры в Бразилии, включая участие в портах и создание складов, рассказал РИА Новости председатель Совета предпринимателей Россия-Бразилия и глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.
"Проекты существуют … Мы должны присутствовать в портах, присутствовать со своей инфраструктурой и складами внутри страны, поэтому в данном случае работа идет", - сказал Гурьев, комментируя перспективы инвестиций в логистику в Бразилии.
Собеседник агентства подчеркнул, что Бразилия, после стратегически приоритетного рынка - России, является крупнейшим рынком для российских удобрений, и развитие инфраструктуры в стране-партнере необходимо для надежности и масштабируемости поставок.
Прошедший бизнес-форум в Рио-де-Жанейро, по словам Гурьева, создает необходимую платформу для обсуждения инфраструктурных проектов, а также побуждает компании к принятию решений в их пользу.
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
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ЭкономикаРОССИЯБРАЗИЛИЯлогистикароссийские компании
 
 
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