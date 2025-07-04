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Выход иностранных брендов на российский рынок снизился вдвое

Выход иностранных брендов на российский рынок снизился вдвое - 04.07.2025, ПРАЙМ

Выход иностранных брендов на российский рынок снизился вдвое

Выход иностранных брендов на рынок российского ритейла в первом полугодии 2025 года снизился в 2,4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T12:07+0300

2025-07-04T12:07+0300

2025-07-04T12:07+0300

экономика

россия

бизнес

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Выход иностранных брендов на рынок российского ритейла в первом полугодии 2025 года снизился в 2,4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении консалтинговой компании Nikoliers. Как сообщила компания, в январе-июне на российский рынок ритейла вышло восемь иностранных брендов против 19 в первой половине прошлого года. "В текущем году порядка 37% открытий от общего числа иностранных брендов пришлось на Италию, еще 25% на Турцию ( и по одному бренду на Китай, Беларусь и Казахстан - ред.). Для сравнения, в первом полугодии 2024 года в лидерах был Китай с показателем 26%, Турция, Южная Корея и Италия имели равную долю по 16%, далее шла Германия – 11%. По 5% рынка приходилось на Узбекистан, Армению и Испанию", - говорится в сообщении. В нем также подчеркивается, что половина вышедших в первой половине иностранных брендов работают в категории "Одежда и обувь", два бренда - в категории "Бытовая техника и электроника", и по одному - в категориях "Товары для спорта" и "Товары для дома".

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россия, бизнес