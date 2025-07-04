https://1prime.ru/20250704/cnn-859170586.html

СМИ объяснили поддержку республиканцами "большого красивого билля" Трампа

СМИ объяснили поддержку республиканцами "большого красивого билля" Трампа - 04.07.2025, ПРАЙМ

СМИ объяснили поддержку республиканцами "большого красивого билля" Трампа

Президент США Дональд Трамп рассматривал поддержку республиканцами "большого красивого билля" как проверку на лояльность, предупредив, что непринятие будет... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T10:46+0300

2025-07-04T10:46+0300

2025-07-04T10:46+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривал поддержку республиканцами "большого красивого билля" как проверку на лояльность, предупредив, что непринятие будет равносильно "абсолютному предательству", информирует телеканал CNN. "С самого начала Трамп и его союзники рассматривали поддержку законопроекта как проверку на лояльность, предупредив в официальном уведомлении на прошлой неделе, что непринятие этой меры будет равносильно "абсолютному предательству", - говорится в сообщении. По данным телеканала, президент США склонял республиканцев поддержать законопроект с помощью как угроз, так и гарантий. Ранее в четверг палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла законопроект о расходах и налогах, теперь документ отправляется на подпись президенту. Законопроект предполагает увеличение потолка государственного долга США на 5 триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, при этом предлагается сохранить налоговые льготы, действовавшие с первого срока президентства Трампа. По оценкам бюджетного управления конгресса, это может привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования.

https://1prime.ru/20250704/tramp-859169061.html

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общество , сша, дональд трамп, cnn