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СМИ объяснили поддержку республиканцами "большого красивого билля" Трампа - 04.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ объяснили поддержку республиканцами "большого красивого билля" Трампа
СМИ объяснили поддержку республиканцами "большого красивого билля" Трампа - 04.07.2025, ПРАЙМ
СМИ объяснили поддержку республиканцами "большого красивого билля" Трампа
Президент США Дональд Трамп рассматривал поддержку республиканцами "большого красивого билля" как проверку на лояльность, предупредив, что непринятие будет... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T10:46+0300
2025-07-04T10:46+0300
политика
общество
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривал поддержку республиканцами "большого красивого билля" как проверку на лояльность, предупредив, что непринятие будет равносильно "абсолютному предательству", информирует телеканал CNN. "С самого начала Трамп и его союзники рассматривали поддержку законопроекта как проверку на лояльность, предупредив в официальном уведомлении на прошлой неделе, что непринятие этой меры будет равносильно "абсолютному предательству", - говорится в сообщении. По данным телеканала, президент США склонял республиканцев поддержать законопроект с помощью как угроз, так и гарантий. Ранее в четверг палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла законопроект о расходах и налогах, теперь документ отправляется на подпись президенту. Законопроект предполагает увеличение потолка государственного долга США на 5 триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, при этом предлагается сохранить налоговые льготы, действовавшие с первого срока президентства Трампа. По оценкам бюджетного управления конгресса, это может привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования.
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общество , сша, дональд трамп, cnn
Политика, Общество , США, Дональд Трамп, CNN
10:46 04.07.2025
 
СМИ объяснили поддержку республиканцами "большого красивого билля" Трампа

CNN: Трамп рассматривал поддержку "красивого билля" как проверку на лояльность

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривал поддержку республиканцами "большого красивого билля" как проверку на лояльность, предупредив, что непринятие будет равносильно "абсолютному предательству", информирует телеканал CNN.
"С самого начала Трамп и его союзники рассматривали поддержку законопроекта как проверку на лояльность, предупредив в официальном уведомлении на прошлой неделе, что непринятие этой меры будет равносильно "абсолютному предательству", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, президент США склонял республиканцев поддержать законопроект с помощью как угроз, так и гарантий.
Ранее в четверг палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла законопроект о расходах и налогах, теперь документ отправляется на подпись президенту.
Законопроект предполагает увеличение потолка государственного долга США на 5 триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, при этом предлагается сохранить налоговые льготы, действовавшие с первого срока президентства Трампа.
По оценкам бюджетного управления конгресса, это может привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования.
Президент Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
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ПолитикаОбществоСШАДональд ТрампCNN
 
 
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