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Банк России отметил увеличение денежной базы в июне
Банк России отметил увеличение денежной базы в июне - 04.07.2025, ПРАЙМ
Банк России отметил увеличение денежной базы в июне
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 июля выросла до 18,243 триллиона рублей с 18,032 триллиона на 1 июня, сообщил Банк России. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T13:52+0300
2025-07-04T13:52+0300
2025-07-04T13:52+0300
экономика
банк россии
денежная база
финансы
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 июля выросла до 18,243 триллиона рублей с 18,032 триллиона на 1 июня, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель увеличился на 210,3 миллиарда рублей, или на 1,17%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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банк россии, денежная база, финансы
Экономика, Банк России, денежная база, Финансы
Банк России отметил увеличение денежной базы в июне
ЦБ: денежная база России в узком определении в июне выросла на 1,17%
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 июля выросла до 18,243 триллиона рублей с 18,032 триллиона на 1 июня, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель увеличился на 210,3 миллиарда рублей, или на 1,17%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
ЦБ не видит предпосылок для снижения прогноза по прибыли банков