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Акционеры "Сибура" утвердили выплату дивидендов по итогам первого квартала - 04.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250704/dividendy-859183277.html
Акционеры "Сибура" утвердили выплату дивидендов по итогам первого квартала
Акционеры "Сибура" утвердили выплату дивидендов по итогам первого квартала - 04.07.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Сибура" утвердили выплату дивидендов по итогам первого квартала
Акционеры "Сибура" на внеочередном собрании утвердили выплату 10,548 миллиарда рублей в качестве дивидендов по итогам первого квартала 2025 года, следует из... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T15:03+0300
2025-07-04T15:03+0300
экономика
сибур
дивиденды
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Акционеры "Сибура" на внеочередном собрании утвердили выплату 10,548 миллиарда рублей в качестве дивидендов по итогам первого квартала 2025 года, следует из сообщения компании. "Выплатить дивиденды в денежной форме акционерам ПАО "Сибур Холдинг" по результатам первого квартала 2025 года в размере 4 (четыре) рубля 17 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 10 548 177 775 (десять миллиардов пятьсот сорок восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 95 копеек", - говорится в сообщении", - приводится в сообщении формулировка решения акционеров на собрании, которое прошло 30 июня. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 14 июля. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
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сибур, дивиденды
Экономика, Сибур, дивиденды
15:03 04.07.2025
 
Акционеры "Сибура" утвердили выплату дивидендов по итогам первого квартала

Акционеры "Сибура" утвердили выплату дивидендов в размере 10,548 миллиарда руб

# СИБУР
# СИБУР
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Акционеры "Сибура" на внеочередном собрании утвердили выплату 10,548 миллиарда рублей в качестве дивидендов по итогам первого квартала 2025 года, следует из сообщения компании.
"Выплатить дивиденды в денежной форме акционерам ПАО "Сибур Холдинг" по результатам первого квартала 2025 года в размере 4 (четыре) рубля 17 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 10 548 177 775 (десять миллиардов пятьсот сорок восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 95 копеек", - говорится в сообщении", - приводится в сообщении формулировка решения акционеров на собрании, которое прошло 30 июня.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 14 июля.
"Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
Ледокол-снабженец Алексей Чириков компании ОАО Совкомфлот - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
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