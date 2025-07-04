https://1prime.ru/20250704/dividendy-859183277.html

Акционеры "Сибура" утвердили выплату дивидендов по итогам первого квартала

Акционеры "Сибура" утвердили выплату дивидендов по итогам первого квартала - 04.07.2025, ПРАЙМ

Акционеры "Сибура" утвердили выплату дивидендов по итогам первого квартала

Акционеры "Сибура" на внеочередном собрании утвердили выплату 10,548 миллиарда рублей в качестве дивидендов по итогам первого квартала 2025 года, следует из... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T15:03+0300

2025-07-04T15:03+0300

2025-07-04T15:03+0300

экономика

сибур

дивиденды

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Акционеры "Сибура" на внеочередном собрании утвердили выплату 10,548 миллиарда рублей в качестве дивидендов по итогам первого квартала 2025 года, следует из сообщения компании. "Выплатить дивиденды в денежной форме акционерам ПАО "Сибур Холдинг" по результатам первого квартала 2025 года в размере 4 (четыре) рубля 17 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 10 548 177 775 (десять миллиардов пятьсот сорок восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 95 копеек", - говорится в сообщении", - приводится в сообщении формулировка решения акционеров на собрании, которое прошло 30 июня. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 14 июля. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.

https://1prime.ru/20250703/sovkomflot-859146127.html

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сибур, дивиденды