https://1prime.ru/20250704/dollar-859172988.html
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новостей из США
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новостей из США - 04.07.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новостей из США
Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу днем снижается в ожидании подписания законопроекта о расходах в США, следует из данных бирж. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T11:29+0300
2025-07-04T11:29+0300
2025-07-04T11:29+0300
экономика
сша
франция
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/29/833472918_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_7580d817642bf92ad355f3094c69c598.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу днем снижается в ожидании подписания законопроекта о расходах в США, следует из данных бирж. По состоянию на 11.17 мск курс евро к доллару рос до 1,1775 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1757 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 144,3 иены со 144,92 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,18% - до 96,95 пункта. В четверг палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла законопроект о расходах и налогах, теперь документ отправляется на подпись американскому президенту Дональду Трампу. Ожидается, что документ будет подписан в пятницу, в День Независимости. По оценкам бюджетного управления конгресса, указанные в законопроекте меры могут привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования. Статистика из еврозоны, опубликованная ранее в пятницу, в то же время не оказывает заметного давления на стоимость евро. По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), объем промышленных заказов в стране в мае упал на 1,4% в месячном выражении, ожидалось снижение на 0,1%. Объем промышленного производства во Франции в мае сократился в месячном выражении на 0,5%, тогда как аналитики ожидали роста на 0,3%. Торги в США в пятницу останутся закрытыми в связи с выходным днем, ожидается сниженный объем торгов.
https://1prime.ru/20250703/med-859128143.html
сша
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/29/833472918_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_ca3acbe2a180f70e670aefb02a61ab31.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, франция, дональд трамп
Экономика, США, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новостей из США
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании подписания проекта о расходах в США
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу днем снижается в ожидании подписания законопроекта о расходах в США, следует из данных бирж.
По состоянию на 11.17 мск курс евро к доллару рос до 1,1775 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1757 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 144,3 иены со 144,92 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,18% - до 96,95 пункта.
В четверг палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла законопроект о расходах и налогах, теперь документ отправляется на подпись американскому президенту Дональду Трампу. Ожидается, что документ будет подписан в пятницу, в День Независимости.
По оценкам бюджетного управления конгресса, указанные в законопроекте меры могут привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования.
Статистика из еврозоны, опубликованная ранее в пятницу, в то же время не оказывает заметного давления на стоимость евро. По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), объем промышленных заказов в стране в мае упал на 1,4% в месячном выражении, ожидалось снижение на 0,1%.
Объем промышленного производства во Франции в мае сократился в месячном выражении на 0,5%, тогда как аналитики ожидали роста на 0,3%.
Торги в США в пятницу останутся закрытыми в связи с выходным днем, ожидается сниженный объем торгов.
Медь дешевеет в четверг на фоне укрепления доллара