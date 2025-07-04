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Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новостей из США - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новостей из США
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новостей из США - 04.07.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новостей из США
Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу днем снижается в ожидании подписания законопроекта о расходах в США, следует из данных бирж. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T11:29+0300
2025-07-04T11:29+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу днем снижается в ожидании подписания законопроекта о расходах в США, следует из данных бирж. По состоянию на 11.17 мск курс евро к доллару рос до 1,1775 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1757 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 144,3 иены со 144,92 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,18% - до 96,95 пункта. В четверг палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла законопроект о расходах и налогах, теперь документ отправляется на подпись американскому президенту Дональду Трампу. Ожидается, что документ будет подписан в пятницу, в День Независимости. По оценкам бюджетного управления конгресса, указанные в законопроекте меры могут привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования. Статистика из еврозоны, опубликованная ранее в пятницу, в то же время не оказывает заметного давления на стоимость евро. По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), объем промышленных заказов в стране в мае упал на 1,4% в месячном выражении, ожидалось снижение на 0,1%. Объем промышленного производства во Франции в мае сократился в месячном выражении на 0,5%, тогда как аналитики ожидали роста на 0,3%. Торги в США в пятницу останутся закрытыми в связи с выходным днем, ожидается сниженный объем торгов.
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сша, франция, дональд трамп
Экономика, США, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп
11:29 04.07.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новостей из США

Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании подписания проекта о расходах в США

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу днем снижается в ожидании подписания законопроекта о расходах в США, следует из данных бирж.
По состоянию на 11.17 мск курс евро к доллару рос до 1,1775 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1757 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 144,3 иены со 144,92 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,18% - до 96,95 пункта.
В четверг палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла законопроект о расходах и налогах, теперь документ отправляется на подпись американскому президенту Дональду Трампу. Ожидается, что документ будет подписан в пятницу, в День Независимости.
По оценкам бюджетного управления конгресса, указанные в законопроекте меры могут привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования.
Статистика из еврозоны, опубликованная ранее в пятницу, в то же время не оказывает заметного давления на стоимость евро. По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), объем промышленных заказов в стране в мае упал на 1,4% в месячном выражении, ожидалось снижение на 0,1%.
Объем промышленного производства во Франции в мае сократился в месячном выражении на 0,5%, тогда как аналитики ожидали роста на 0,3%.
Торги в США в пятницу останутся закрытыми в связи с выходным днем, ожидается сниженный объем торгов.
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