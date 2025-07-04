https://1prime.ru/20250704/dron-859192824.html

Власти Турции не прокомментировали сообщения о вступлении в коалицию дронов

Власти Турции не прокомментировали сообщения о вступлении в коалицию дронов - 04.07.2025, ПРАЙМ

Власти Турции не прокомментировали сообщения о вступлении в коалицию дронов

Турецкая сторона не комментирует сообщения о присоединении к "коалиции дронов" для закупок беспилотных летательных аппаратов для Украины, позиция страны по... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T20:21+0300

2025-07-04T20:21+0300

2025-07-04T20:21+0300

вооружения

украина

турция

бельгия

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АНКАРА, 4 июл - ПРАЙМ. Турецкая сторона не комментирует сообщения о присоединении к "коалиции дронов" для закупок беспилотных летательных аппаратов для Украины, позиция страны по конфликту предельна ясна и неоднократно выражалась, заявили РИА Новости в администрации президента республики. Бельгия и Турция присоединятся к так называемой "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотные летательные аппараты для Украины, утверждало ранее латвийское министерство обороны. "Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства", - заявил собеседник агентства на запрос корреспондента РИА Новости по телефону. По его словам, позиция Турции по урегулированию конфликта на Украине неоднократно четко выражалась. "Турция выступает за справедливый мир и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта", - сказал представитель администрации, не дав ответы на уточняющие вопросы.

https://1prime.ru/20250701/smi-859073222.html

украина

турция

бельгия

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украина, турция, бельгия