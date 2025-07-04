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Власти Турции не прокомментировали сообщения о вступлении в коалицию дронов - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Власти Турции не прокомментировали сообщения о вступлении в коалицию дронов
Власти Турции не прокомментировали сообщения о вступлении в коалицию дронов - 04.07.2025, ПРАЙМ
Власти Турции не прокомментировали сообщения о вступлении в коалицию дронов
Турецкая сторона не комментирует сообщения о присоединении к "коалиции дронов" для закупок беспилотных летательных аппаратов для Украины, позиция страны по... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T20:21+0300
2025-07-04T20:21+0300
вооружения
украина
турция
бельгия
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АНКАРА, 4 июл - ПРАЙМ. Турецкая сторона не комментирует сообщения о присоединении к "коалиции дронов" для закупок беспилотных летательных аппаратов для Украины, позиция страны по конфликту предельна ясна и неоднократно выражалась, заявили РИА Новости в администрации президента республики. Бельгия и Турция присоединятся к так называемой "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотные летательные аппараты для Украины, утверждало ранее латвийское министерство обороны. "Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства", - заявил собеседник агентства на запрос корреспондента РИА Новости по телефону. По его словам, позиция Турции по урегулированию конфликта на Украине неоднократно четко выражалась. "Турция выступает за справедливый мир и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта", - сказал представитель администрации, не дав ответы на уточняющие вопросы.
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украина, турция, бельгия
Вооружения, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, БЕЛЬГИЯ
20:21 04.07.2025
 
Власти Турции не прокомментировали сообщения о вступлении в коалицию дронов

Турция не комментирует сообщения о присоединении к коалиции дронов для Украины

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкBayraktar TB2
Bayraktar TB2 - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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АНКАРА, 4 июл - ПРАЙМ. Турецкая сторона не комментирует сообщения о присоединении к "коалиции дронов" для закупок беспилотных летательных аппаратов для Украины, позиция страны по конфликту предельна ясна и неоднократно выражалась, заявили РИА Новости в администрации президента республики.
Бельгия и Турция присоединятся к так называемой "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотные летательные аппараты для Украины, утверждало ранее латвийское министерство обороны.
"Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства", - заявил собеседник агентства на запрос корреспондента РИА Новости по телефону.
По его словам, позиция Турции по урегулированию конфликта на Украине неоднократно четко выражалась.
"Турция выступает за справедливый мир и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта", - сказал представитель администрации, не дав ответы на уточняющие вопросы.
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