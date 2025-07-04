https://1prime.ru/20250704/dron-859192824.html
Власти Турции не прокомментировали сообщения о вступлении в коалицию дронов
Власти Турции не прокомментировали сообщения о вступлении в коалицию дронов - 04.07.2025, ПРАЙМ
Власти Турции не прокомментировали сообщения о вступлении в коалицию дронов
Турецкая сторона не комментирует сообщения о присоединении к "коалиции дронов" для закупок беспилотных летательных аппаратов для Украины, позиция страны по... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T20:21+0300
2025-07-04T20:21+0300
2025-07-04T20:21+0300
вооружения
украина
турция
бельгия
https://cdnn.1prime.ru/img/83586/53/835865377_0:201:2969:1871_1920x0_80_0_0_e124d6e0f350204fc60a5cc2d4b8e68b.jpg
АНКАРА, 4 июл - ПРАЙМ. Турецкая сторона не комментирует сообщения о присоединении к "коалиции дронов" для закупок беспилотных летательных аппаратов для Украины, позиция страны по конфликту предельна ясна и неоднократно выражалась, заявили РИА Новости в администрации президента республики. Бельгия и Турция присоединятся к так называемой "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотные летательные аппараты для Украины, утверждало ранее латвийское министерство обороны. "Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства", - заявил собеседник агентства на запрос корреспондента РИА Новости по телефону. По его словам, позиция Турции по урегулированию конфликта на Украине неоднократно четко выражалась. "Турция выступает за справедливый мир и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта", - сказал представитель администрации, не дав ответы на уточняющие вопросы.
https://1prime.ru/20250701/smi-859073222.html
украина
турция
бельгия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83586/53/835865377_174:0:2719:1909_1920x0_80_0_0_66e46a9d4c05b523482e8f1a3ddc623f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, турция, бельгия
Вооружения, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, БЕЛЬГИЯ
Власти Турции не прокомментировали сообщения о вступлении в коалицию дронов
Турция не комментирует сообщения о присоединении к коалиции дронов для Украины
АНКАРА, 4 июл - ПРАЙМ. Турецкая сторона не комментирует сообщения о присоединении к "коалиции дронов" для закупок беспилотных летательных аппаратов для Украины, позиция страны по конфликту предельна ясна и неоднократно выражалась, заявили РИА Новости в администрации президента республики.
Бельгия и Турция присоединятся к так называемой "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотные летательные аппараты для Украины, утверждало ранее латвийское министерство обороны.
"Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства", - заявил собеседник агентства на запрос корреспондента РИА Новости по телефону.
По его словам, позиция Турции по урегулированию конфликта на Украине неоднократно четко выражалась.
"Турция выступает за справедливый мир и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта", - сказал представитель администрации, не дав ответы на уточняющие вопросы.
СМИ: ФРГ профинансирует производство БПЛА большой дальности для Украины