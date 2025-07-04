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Бельгия и Турция начнут закупать дроны для Украины

Бельгия и Турция начнут закупать дроны для Украины - 04.07.2025, ПРАЙМ

Бельгия и Турция начнут закупать дроны для Украины

Бельгия и Турция присоединятся к так называемой "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотники для... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T17:20+0300

2025-07-04T17:20+0300

2025-07-04T17:20+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Бельгия и Турция присоединятся к так называемой "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотники для Украины, сообщило латвийское министерство обороны. "На проходящем в Риге международном заседании руководство коалиции дронов поддержало желание Бельгии и Турции присоединиться к международной коалиции беспилотников, которую возглавляют Латвия и Великобритания", - говорится в сообщении на сайте министерства. МО отметило, что теперь в коалицию входят 20 государств: помимо уже названных, это Украина, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия и Швеция. Минобороны Латвии добавило, что страны-участницы коалиции обязались в этом году выделить 2,75 миллиарда евро на поддержку Украины и ранее внесли около 180 миллионов евро в общий фонд закупок. Названную коалицию создали в феврале 2024 года в ходе 19-й встречи в формате "Рамштайн". Идею предложила Латвия. Вместе с Великобританией они координируют работу инициативы. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://1prime.ru/20250626/zhurnalist-858944954.html

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европа, латвия, бельгия, турция, украина