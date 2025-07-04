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Запад хочет выжать из Польши как можно больше помощи Украине, заявил Дуда - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Запад хочет выжать из Польши как можно больше помощи Украине, заявил Дуда
Запад хочет выжать из Польши как можно больше помощи Украине, заявил Дуда - 04.07.2025, ПРАЙМ
Запад хочет выжать из Польши как можно больше помощи Украине, заявил Дуда
Западные страны хотят выжать из Польши как можно больше помощи Украине, заявил президент республики Анджей Дуда в интервью изданию Onet. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T14:23+0300
2025-07-04T14:23+0300
политика
общество
украина
польша
запад
анджей дуда
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ВАРШАВА, 4 июл - ПРАЙМ. Западные страны хотят выжать из Польши как можно больше помощи Украине, заявил президент республики Анджей Дуда в интервью изданию Onet. "Я повторяю всем вокруг: "господа, партнеры не особо хотят помнить о нашем вкладе в помощь Украине. Это не очень в их интересах. В их интересах давить на нас, выжать из нас как можно больше и как можно меньше отдавать от себя и как можно больше выжимать от других", - сказал Дуда. "Это политика, и она очень жесткая - кто даст больше. В смысле, что кого можно уговорить дать больше, чтобы нам не пришлось так много давать", - добавил он. При этом Дуда отметил, что без польской помощи страны Запада не смогут успешно поставлять вооружение на Украину. "Сегодня у нас есть единственная автомагистраль с запада Европы, которая идет на Украину. Именно из наших портов в Польше: Гданьск, Гдыня, Щецин, Свиноуйсьце есть скоростные дороги к границе с Украиной. У нас есть железная дорога, которая идет из Польши на Украину. Это у нас ближайший международный аэропорт, совсем рядом с автострадой, откуда банально легко добраться до Украины. И именно у нас находится тот международный хаб, из которого с самого начала идет помощь. Именно у нас дислоцировались подразделения, готовые к возможной эвакуации дипломатического персонала, хотя бы американского", - сказал польский президент. "Давайте закроем аэропорт в Ясенке. Посмотрим, что тогда будут делать союзники, как они будут помогать Украине. Посмотрим, как они будут выполнять свою миссию, если мы скажем: "Нет. Конец. Шоссе перегружено, больше танки не поедут по нашему шоссе. Не возите такую тяжелую технику. Один танк - 70 тонн. Мы закрываем шоссе. Аэропорт в Ясенке нуждается в ремонте. Мы закрываем аэропорт в Ясенке". Интересно, как тогда союзники будут помогать Украине", - заключил он.
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общество , украина, польша, запад, анджей дуда, сергей лавров, нато
Политика, Общество , УКРАИНА, ПОЛЬША, ЗАПАД, Анджей Дуда, Сергей Лавров, НАТО
14:23 04.07.2025
 
Запад хочет выжать из Польши как можно больше помощи Украине, заявил Дуда

Дуда: Запад хочет выжать из Польши как можно больше помощи Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАРШАВА, 4 июл - ПРАЙМ. Западные страны хотят выжать из Польши как можно больше помощи Украине, заявил президент республики Анджей Дуда в интервью изданию Onet.
"Я повторяю всем вокруг: "господа, партнеры не особо хотят помнить о нашем вкладе в помощь Украине. Это не очень в их интересах. В их интересах давить на нас, выжать из нас как можно больше и как можно меньше отдавать от себя и как можно больше выжимать от других", - сказал Дуда.
"Это политика, и она очень жесткая - кто даст больше. В смысле, что кого можно уговорить дать больше, чтобы нам не пришлось так много давать", - добавил он.
При этом Дуда отметил, что без польской помощи страны Запада не смогут успешно поставлять вооружение на Украину.
"Сегодня у нас есть единственная автомагистраль с запада Европы, которая идет на Украину. Именно из наших портов в Польше: Гданьск, Гдыня, Щецин, Свиноуйсьце есть скоростные дороги к границе с Украиной. У нас есть железная дорога, которая идет из Польши на Украину. Это у нас ближайший международный аэропорт, совсем рядом с автострадой, откуда банально легко добраться до Украины. И именно у нас находится тот международный хаб, из которого с самого начала идет помощь. Именно у нас дислоцировались подразделения, готовые к возможной эвакуации дипломатического персонала, хотя бы американского", - сказал польский президент.
"Давайте закроем аэропорт в Ясенке. Посмотрим, что тогда будут делать союзники, как они будут помогать Украине. Посмотрим, как они будут выполнять свою миссию, если мы скажем: "Нет. Конец. Шоссе перегружено, больше танки не поедут по нашему шоссе. Не возите такую тяжелую технику. Один танк - 70 тонн. Мы закрываем шоссе. Аэропорт в Ясенке нуждается в ремонте. Мы закрываем аэропорт в Ясенке". Интересно, как тогда союзники будут помогать Украине", - заключил он.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
"Как гром среди ясного неба". В Польше оценили прекращение помощи Украине
Вчера, 17:23
 
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