https://1prime.ru/20250704/ekspert-859163004.html

Эксперт рассказал, когда борщевик Сосновского захватит дачный участок

Эксперт рассказал, когда борщевик Сосновского захватит дачный участок - 04.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда борщевик Сосновского захватит дачный участок

Отсутствие своевременных мер по борьбе с борщевиком Сосновского на дачном участке может привести к тому, что сорняк захватит его полностью за три-пять лет,... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T05:16+0300

2025-07-04T05:16+0300

2025-07-04T05:16+0300

общество

россельхознадзор

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Отсутствие своевременных мер по борьбе с борщевиком Сосновского на дачном участке может привести к тому, что сорняк захватит его полностью за три-пять лет, рассказал РИА Недвижимость директор по развитию сервисной компании "Мой гектар" Олег Киреев. "Борщевик Сосновского — это один из самых агрессивных инвазивных видов, с которым сталкиваются дачники. Если вовремя не принять меры, за три-пять лет борщевик вполне может полностью захватить стандартный дачный участок в 6–10 соток", - уверен он. Киреев акцентировал внимание на скорости распространения сорняка. Так, захват территории идет по кругу: сначала небольшой очаг, а затем его увеличение, сезон за сезоном. Кроме того, один борщевик способен дать до 20 тысяч семян. Они разносятся ветром и сохраняют способность прорастать через пять-семь лет. "Лучше всего действовать в мае–июне, до начала цветения — в это время борщевик можно эффективно скашивать или выкапывать с корнем. Если момент упущен, а растение уже зацвело (обычно это июнь–июль), важно как можно быстрее срезать цветоносы и сжечь их, либо глубоко закопать (не менее чем на метр), иначе семена могут дозреть даже после срезки", - рассказал эксперт. По словам Киреева, самостоятельно удалять борщевик вне своей собственности нельзя. Если сорняк появляется на участке соседа, то следует предупредить его устно или письменно, зафиксировав факт предупреждения. Если человек не реагирует на просьбу, можно обратиться с заявлением в местную администрацию. Она выдаст предписание удалить растение. Если предписание не исполняется, возможна передача дела в контрольные или надзорные органы, после чего нарушителю может грозить штраф от 300 до 500 рублей или в размере, установленном региональными законами. Если же участок расположен на землях сельскохозяйственного назначения, штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей, предупредил эксперт. В зависимости от типа участка, ответственность за борьбу с борщевиком несут разные органы власти. Для сельхозземель — это региональные министерства сельского хозяйства или управления Россельхознадзора, для лесов - министерство лесного хозяйства, для особо охраняемых природных территорий - министерства природных ресурсов и экологии. Обращения можно подать через портал "Госуслуги", официальные сайты органов или через местную администрацию, заключил Киреев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россельхознадзор