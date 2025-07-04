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Эксперт оценил реакцию США на отсрочку вступления в силу новых пошлин

Эксперт оценил реакцию США на отсрочку вступления в силу новых пошлин - 04.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил реакцию США на отсрочку вступления в силу новых пошлин

США займут жесткую позицию в отношении стран, которые не подпишут новое соглашение с Вашингтоном, такое мнение РИА Новости выразил эксперт аналитической... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T07:17+0300

2025-07-04T07:17+0300

2025-07-04T07:17+0300

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сша

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. США займут жесткую позицию в отношении стран, которые не подпишут новое соглашение с Вашингтоном, такое мнение РИА Новости выразил эксперт аналитической компании "Эйлер" Барри Эрлих. Девятого июля истекает 90-дневная отсрочка вступления в силу пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом в "День освобождения". По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран. "Президент США займет более агрессивную позицию в отношении стран, которые не подпишут новое соглашение с Вашингтоном. Если Япония и ЕС не согласятся на новые условия торговли, то сразу после истечения срока действия отсрочки ответные пошлины на товары из этих стран могут быть возвращены", - полагает Эрлих. Он напомнил, что перемирие, достигнутое ранее в торговых отношениях с Великобританией и Китаем, было ограниченным по масштабу, а переговоры с Японией, по его оценке, зашли в тупик. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.

сша

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общество , сша, вашингтон, япония, дональд трамп, ес