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Эксперт оценил реакцию США на отсрочку вступления в силу новых пошлин - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил реакцию США на отсрочку вступления в силу новых пошлин
Эксперт оценил реакцию США на отсрочку вступления в силу новых пошлин - 04.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил реакцию США на отсрочку вступления в силу новых пошлин
США займут жесткую позицию в отношении стран, которые не подпишут новое соглашение с Вашингтоном, такое мнение РИА Новости выразил эксперт аналитической... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T07:17+0300
2025-07-04T07:17+0300
общество
сша
вашингтон
япония
дональд трамп
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. США займут жесткую позицию в отношении стран, которые не подпишут новое соглашение с Вашингтоном, такое мнение РИА Новости выразил эксперт аналитической компании "Эйлер" Барри Эрлих. Девятого июля истекает 90-дневная отсрочка вступления в силу пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом в "День освобождения". По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран. "Президент США займет более агрессивную позицию в отношении стран, которые не подпишут новое соглашение с Вашингтоном. Если Япония и ЕС не согласятся на новые условия торговли, то сразу после истечения срока действия отсрочки ответные пошлины на товары из этих стран могут быть возвращены", - полагает Эрлих. Он напомнил, что перемирие, достигнутое ранее в торговых отношениях с Великобританией и Китаем, было ограниченным по масштабу, а переговоры с Японией, по его оценке, зашли в тупик. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
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общество , сша, вашингтон, япония, дональд трамп, ес
Общество , США, ВАШИНГТОН, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп, ЕС
07:17 04.07.2025
 
Эксперт оценил реакцию США на отсрочку вступления в силу новых пошлин

Эксперт Эрлих: США займут жесткую позицию против стран, не подписавших новое соглашение

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. США займут жесткую позицию в отношении стран, которые не подпишут новое соглашение с Вашингтоном, такое мнение РИА Новости выразил эксперт аналитической компании "Эйлер" Барри Эрлих.
Девятого июля истекает 90-дневная отсрочка вступления в силу пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом в "День освобождения". По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран.
"Президент США займет более агрессивную позицию в отношении стран, которые не подпишут новое соглашение с Вашингтоном. Если Япония и ЕС не согласятся на новые условия торговли, то сразу после истечения срока действия отсрочки ответные пошлины на товары из этих стран могут быть возвращены", - полагает Эрлих.
Он напомнил, что перемирие, достигнутое ранее в торговых отношениях с Великобританией и Китаем, было ограниченным по масштабу, а переговоры с Японией, по его оценке, зашли в тупик.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
 
ОбществоСШАВАШИНГТОНЯПОНИЯДональд ТрампЕС
 
 
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