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В Эквадоре объявили форс-мажор для всех операций из-за ливней

В Эквадоре объявили форс-мажор для всех операций из-за ливней - 04.07.2025, ПРАЙМ

В Эквадоре объявили форс-мажор для всех операций из-за ливней

Национальная нефтегазовая компания Эквадора Petroecuador объявила форс-мажор для всех операций из-за обрушившихся на страну ливней, сообщает газета Comercio. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T07:23+0300

2025-07-04T07:23+0300

2025-07-04T07:23+0300

общество

эквадор

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Национальная нефтегазовая компания Эквадора Petroecuador объявила форс-мажор для всех операций из-за обрушившихся на страну ливней, сообщает газета Comercio. Ситуация форс-мажора касается также экспорта сырой нефти. Государственная трансэквадорская трубопроводная система (SOTE) остановила перекачку в качестве меры предосторожности и защиты инфраструктуры от прогрессирующей эрозии русла реки Кока в провинции Напо. Глава Petroecuador Леонард Брунс объяснил, что эти меры обеспечивает большую гибкость и мобилизацию ресурсов для снижения рисков. Как отмечается, компания начала закрывать скважины в регионе Амазонки из-за невозможности транспортировки сырой нефти.

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общество , эквадор