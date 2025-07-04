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В Эквадоре объявили форс-мажор для всех операций из-за ливней
В Эквадоре объявили форс-мажор для всех операций из-за ливней - 04.07.2025, ПРАЙМ
В Эквадоре объявили форс-мажор для всех операций из-за ливней
Национальная нефтегазовая компания Эквадора Petroecuador объявила форс-мажор для всех операций из-за обрушившихся на страну ливней, сообщает газета Comercio. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T07:23+0300
2025-07-04T07:23+0300
2025-07-04T07:23+0300
общество
эквадор
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Национальная нефтегазовая компания Эквадора Petroecuador объявила форс-мажор для всех операций из-за обрушившихся на страну ливней, сообщает газета Comercio.
Ситуация форс-мажора касается также экспорта сырой нефти.
Государственная трансэквадорская трубопроводная система (SOTE) остановила перекачку в качестве меры предосторожности и защиты инфраструктуры от прогрессирующей эрозии русла реки Кока в провинции Напо.
Глава Petroecuador Леонард Брунс объяснил, что эти меры обеспечивает большую гибкость и мобилизацию ресурсов для снижения рисков.
Как отмечается, компания начала закрывать скважины в регионе Амазонки из-за невозможности транспортировки сырой нефти.
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общество , эквадор
В Эквадоре объявили форс-мажор для всех операций из-за ливней
Comercio: в Эквадоре объявили форс-мажор для всех операций из-за ливней
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Национальная нефтегазовая компания Эквадора Petroecuador объявила форс-мажор для всех операций из-за обрушившихся на страну ливней, сообщает газета Comercio.
Ситуация форс-мажора касается также экспорта сырой нефти.
Государственная трансэквадорская трубопроводная система (SOTE) остановила перекачку в качестве меры предосторожности и защиты инфраструктуры от прогрессирующей эрозии русла реки Кока в провинции Напо.
Глава Petroecuador Леонард Брунс объяснил, что эти меры обеспечивает большую гибкость и мобилизацию ресурсов для снижения рисков.
Как отмечается, компания начала закрывать скважины в регионе Амазонки из-за невозможности транспортировки сырой нефти.