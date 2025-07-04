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Politico: в ЕС боятся, что Россия и США хотят разделить энергорынок Европы
Politico: в ЕС боятся, что Россия и США хотят разделить энергорынок Европы - 04.07.2025, ПРАЙМ
Politico: в ЕС боятся, что Россия и США хотят разделить энергорынок Европы
В ЕС беспокоятся, что руководство России и США, которые ведут обсуждения газопроводов "Северные потоки", хотят разделить европейский энергетический рынок и... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T11:24+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. В ЕС беспокоятся, что руководство России и США, которые ведут обсуждения газопроводов "Северные потоки", хотят разделить европейский энергетический рынок и создать отдельные сферы влияния, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. Как отмечает Politico, обсуждение темы "Северных потоков" США и Россией вызывает беспокойство в Брюсселе. "(Президент РФ Владимир) Путин и (лидер США Дональд Трамп) ред.) хотят разделить европейский энергетический рынок и создать (отдельные) сферы влияния", - пишет издание со ссылкой на европейского чиновника. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
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сша, рф, брюссель, ес, politico
Энергетика, США, РФ, Брюссель, ЕС, Politico
Politico: в ЕС боятся, что Россия и США хотят разделить энергорынок Европы
Politico: в ЕС беспокоятся, что РФ и США хотят разделить энергетический рынок
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. В ЕС беспокоятся, что руководство России и США, которые ведут обсуждения газопроводов "Северные потоки", хотят разделить европейский энергетический рынок и создать отдельные сферы влияния, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается.
Как отмечает Politico, обсуждение темы "Северных потоков" США и Россией вызывает беспокойство в Брюсселе.
"(Президент РФ Владимир) Путин и (лидер США Дональд Трамп) ред.) хотят разделить европейский энергетический рынок и создать (отдельные) сферы влияния", - пишет издание со ссылкой на европейского чиновника.
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с РФ, пишет Politico