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Politico: в ЕС боятся, что Россия и США хотят разделить энергорынок Европы - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Politico: в ЕС боятся, что Россия и США хотят разделить энергорынок Европы
Politico: в ЕС боятся, что Россия и США хотят разделить энергорынок Европы - 04.07.2025, ПРАЙМ
Politico: в ЕС боятся, что Россия и США хотят разделить энергорынок Европы
В ЕС беспокоятся, что руководство России и США, которые ведут обсуждения газопроводов "Северные потоки", хотят разделить европейский энергетический рынок и... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T11:24+0300
2025-07-04T11:24+0300
энергетика
сша
рф
брюссель
ес
politico
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. В ЕС беспокоятся, что руководство России и США, которые ведут обсуждения газопроводов "Северные потоки", хотят разделить европейский энергетический рынок и создать отдельные сферы влияния, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. Как отмечает Politico, обсуждение темы "Северных потоков" США и Россией вызывает беспокойство в Брюсселе. "(Президент РФ Владимир) Путин и (лидер США Дональд Трамп) ред.) хотят разделить европейский энергетический рынок и создать (отдельные) сферы влияния", - пишет издание со ссылкой на европейского чиновника. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
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сша, рф, брюссель, ес, politico
Энергетика, США, РФ, Брюссель, ЕС, Politico
11:24 04.07.2025
 
Politico: в ЕС боятся, что Россия и США хотят разделить энергорынок Европы

Politico: в ЕС беспокоятся, что РФ и США хотят разделить энергетический рынок

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. В ЕС беспокоятся, что руководство России и США, которые ведут обсуждения газопроводов "Северные потоки", хотят разделить европейский энергетический рынок и создать отдельные сферы влияния, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается.
Как отмечает Politico, обсуждение темы "Северных потоков" США и Россией вызывает беспокойство в Брюсселе.
"(Президент РФ Владимир) Путин и (лидер США Дональд Трамп) ред.) хотят разделить европейский энергетический рынок и создать (отдельные) сферы влияния", - пишет издание со ссылкой на европейского чиновника.
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
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Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с РФ, пишет Politico
11:02
 
ЭнергетикаСШАРФБрюссельЕСPolitico
 
 
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