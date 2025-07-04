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Эстония проведет конференцию по восстановлению Украины в 2027 году - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Эстония проведет конференцию по восстановлению Украины в 2027 году
Эстония проведет конференцию по восстановлению Украины в 2027 году - 04.07.2025, ПРАЙМ
Эстония проведет конференцию по восстановлению Украины в 2027 году
Глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил о проведении в Эстонии конференции по восстановлению Украины в 2027 году, сообщает телерадиокомпания ERR. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T09:41+0300
2025-07-04T09:41+0300
политика
общество
украина
эстония
владимир путин
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил о проведении в Эстонии конференции по восстановлению Украины в 2027 году, сообщает телерадиокомпания ERR. "Министр иностранных дел объявил, что Эстония проведет глобальную конференцию по восстановлению Украины в 2027 году", - говорится в публикации. По данным ERR, также Цахкна представил кабинету министров меморандум о восстановлении Украины. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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общество , украина, эстония, владимир путин, мид
Политика, Общество , УКРАИНА, ЭСТОНИЯ, Владимир Путин, МИД
09:41 04.07.2025
 
Эстония проведет конференцию по восстановлению Украины в 2027 году

Глава МИД Эстонии заявил о проведении конференции по восстановлению Украины

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил о проведении в Эстонии конференции по восстановлению Украины в 2027 году, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Министр иностранных дел объявил, что Эстония проведет глобальную конференцию по восстановлению Украины в 2027 году", - говорится в публикации.
По данным ERR, также Цахкна представил кабинету министров меморандум о восстановлении Украины.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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ПолитикаОбществоУКРАИНАЭСТОНИЯВладимир ПутинМИД
 
 
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