https://1prime.ru/20250704/evropa-859170755.html

Европейские бизнесмены и политики призвали пересмотреть отношение к РФ

Европейские бизнесмены и политики призвали пересмотреть отношение к РФ - 04.07.2025, ПРАЙМ

Европейские бизнесмены и политики призвали пересмотреть отношение к РФ

Европейские бизнесмены и политики призывают свои правительства пересмотреть отношение к России, пишет издание Politico. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T10:47+0300

2025-07-04T10:47+0300

2025-07-04T10:47+0300

политика

россия

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_0:100:3287:1948_1920x0_80_0_0_6d232a9477fbd2cd718d082a46d069d6.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Европейские бизнесмены и политики призывают свои правительства пересмотреть отношение к России, пишет издание Politico. "По всему континенту слышен хор голосов лидеров бизнеса и политиков, призывающих правительства пересмотреть свои жесткие позиции в отношении Москвы, в то время как переговоры о прекращении огня (на Украине - ред.) находятся в подвешенном состоянии, а экономическая тревожность возрастает", - пишет издание. По словам Штефана Майстера из немецкого совета по международным отношениям, давление на власти будет только расти, поскольку "все больше голосов" из разных компаний, а также политиков требуют возвращения к российскому газу и нефти. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://1prime.ru/20250704/kompanii-859163268.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес