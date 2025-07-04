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Европейские бизнесмены и политики призвали пересмотреть отношение к РФ - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Европейские бизнесмены и политики призвали пересмотреть отношение к РФ
Европейские бизнесмены и политики призвали пересмотреть отношение к РФ - 04.07.2025, ПРАЙМ
Европейские бизнесмены и политики призвали пересмотреть отношение к РФ
Европейские бизнесмены и политики призывают свои правительства пересмотреть отношение к России, пишет издание Politico. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T10:47+0300
2025-07-04T10:47+0300
политика
россия
бизнес
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Европейские бизнесмены и политики призывают свои правительства пересмотреть отношение к России, пишет издание Politico. "По всему континенту слышен хор голосов лидеров бизнеса и политиков, призывающих правительства пересмотреть свои жесткие позиции в отношении Москвы, в то время как переговоры о прекращении огня (на Украине - ред.) находятся в подвешенном состоянии, а экономическая тревожность возрастает", - пишет издание. По словам Штефана Майстера из немецкого совета по международным отношениям, давление на власти будет только расти, поскольку "все больше голосов" из разных компаний, а также политиков требуют возвращения к российскому газу и нефти. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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россия, бизнес
Политика, РОССИЯ, Бизнес
10:47 04.07.2025
 
Европейские бизнесмены и политики призвали пересмотреть отношение к РФ

Politico: бизнесмены и политики Европы призывают власти пересмотреть отношение к России

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРоссия и ЕС
Россия и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Европейские бизнесмены и политики призывают свои правительства пересмотреть отношение к России, пишет издание Politico.
"По всему континенту слышен хор голосов лидеров бизнеса и политиков, призывающих правительства пересмотреть свои жесткие позиции в отношении Москвы, в то время как переговоры о прекращении огня (на Украине - ред.) находятся в подвешенном состоянии, а экономическая тревожность возрастает", - пишет издание.
По словам Штефана Майстера из немецкого совета по международным отношениям, давление на власти будет только расти, поскольку "все больше голосов" из разных компаний, а также политиков требуют возвращения к российскому газу и нефти.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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